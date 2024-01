El tiempo de baja de Marcos Alonso tras ser operado

Marcos Alonso ya ha sido operado, según 'AS', este martes en Burdeos. Lo hizo, como contó SPORT, la misma especialista que operó a Ter Stegen para solucionar sus problemas lumbares, como informó el FC Barcelona en el último día del año 2023.

La misma información de 'AS' apunta que el defensa madrileño estará dos meses fuera, puese se espera que no vuelva a los terrenos de juego hasta el mes de marzo. Así, se perdería como mínimo once partidos: Las Palmas (04/01), Barbastro (07/01), Osasuna (11/01), Betis (21/01), Villarreal (28/01), Osasuna (30/01), Alavés (04/02), Granada (11/02), Celta (18/02), Nápoles (21/02) y Getafe (25/02).

ALTERNATIVAS

Ante su ausencia, Xavi Hernández llamó para entrenar con el primer equipo a Albert Navarro, lateral del juvenil A que todavía no ha debutado oficialmente con el filial de Rafa Márquez.

Aun así, la posición está 'bien' cubierta con Balde o Joao Cancelo, yes más probable que el técnico refuerce la banda derecha con Héctor Fort, con más experiencia.