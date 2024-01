Caroline Graham Hansen: "Ser culé me llena de orgullo"

“Soy culé”. Esta frase acompaña a Caroline Graham Hansen desde que llegó al Barça, en verano de 2019. La utiliza siempre que puede en sus redes sociales y también en momentos importantes, tras firmar su fichaje o después de cada renovación.

“Antes de venir aquí, un amigo me explicó que era la manera de decir que tú eres del Barça. Desde el primer momento en el que supe que iba a jugar aquí, quería que todo el mundo supiese que me llena de orgullo formar parte de este club. Es que soy muy culé”, cuenta para SPORT.

Graham Hansen y Messi en la temporada 2019-20 / Instagram / @Graham95

Nacida en el barrio de Tåsen, en la capital noruega, Graham empezó en la cantera del Lyn Oslo con chicos hasta los catorce años, antes de iniciarse en un equipo profesional en 2010, en el Stabæk noruego y pasar por el Tyresö sueco (2013) y el Wolfsburgo (2015).

Ese sentimiento culé del que nos habla lo tiene desde niña. “Siempre me ha encantado el Barça. Por el estilo de juego, por los jugadores que han pasado históricamente por el equipo masculino. Yo soñaba con ser como ellos, pero para mí era una utopía. Nunca me hubiera imaginado vivir todo lo que estoy viviendo aquí, tanto las experiencias como todo lo que hemos ganado. Es un sueño. Y sé que me repito mucho, pero es así”.

"Yo soñaba con ser como los jugadores que han pasado por el Barça, pero para mí era una utopía" Caroline Graham Hansen

REFERENTES

Su ídolo de infancia, y de adolescencia, porque ha crecido con él, era Leo Messi. “Tenía muchos, pero él siempre estaba ahí. No he visto nadie igual”. La mejor jugadora a la que se ha enfrentado, “cuando jugaba en Alemania”, es Dzsenifer Maroszán, ahora en el Lyon. Y si pudiese ser otra jugadora por un día, ‘Caro’ sería, “sin ninguna duda, Patri Guijarro. Es increíble. Está infravalorada”.

2024, SU AÑO

La noruega tampoco está nunca en la lista de los premios, a pesar de ser una de las mejores futbolistas del mundo actualmente. Excelente asistente, el año pasado ya dio un paso adelante y mostró más atrevimiento en los disparos. Marcó los dos goles de las semifinales de la Champions contra el Chelsea, tanto en Stamford Bridge como en el Spotify Camp Nou. Y se llevó el apodo de ‘Sweet Caroline’, con referencia a la mítica canción de Neil Diamond.

Este curso el salto ha sido todavía más grande. Tanto, que es la máxima goleadora del equipo. En 13 partidos -12 titularidades- suma diez goles y trece asistencias. Está a cuatro de convertirse en la máxima asistente histórica de la Champions -ahora, que lleva 26, solo la superan Maroszán (29) y Popp (28)- y es la actual pichichi de la Liga F. Que vayan apuntando su nombre en ‘France Football’, la UEFA, la FIFA y ‘Tuttosport’.