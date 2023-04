Tebas: "El Barcelona hoy no puede inscribir a Messi, pero ojalá lo consiga"

El presidente de LaLiga ha hablado del posible regreso del argentino al Camp Nou en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Extraordinaria "Queda mucho tiempo; estamos pendiente de un plan de viabilidad, puede vender jugadores, aunque hoy está difícil"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se ha referido al posible regreso del argentino Leo Messi al Barcelona en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Extraordinaria que la patronal del fútbol español ha celebrado este miércoles.

Respondiendo a la última pregunta que le han formulado, Tebas explicó que "hoy no pueden inscribir a Messi, pero ojalá lo consiga. Queda mucho tiempo. Estamos pendiente de un plan de viabilidad, puede vender jugadores. Hoy está difícil. Ojalá, como Liga, el Barça haga los movimientos necesarios para que venga Messi, pero no cambiaremos ninguna norma para que puedan fichar a Messi. Es lo que esperamos. Me gustaría que Messi jugase en esta competición".

Joan Laporta, presidente blaugrana, ha estado presente en la Asamblea Extraordinaria de LaLiga, donde ha acudido a dar explicaciones al resto de dirigentes de los clubes de Primera y Segunda División sobre el 'caso Negreira' y ha insistido que el club blaugrana nunca ha comprado árbitros.