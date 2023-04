Tebas: "Laporta no ha convencido en sus explicaciones"

El presidente de la Liga considera que Laporta no ha dado las explicaciones suficientes sobre el 'caso Negreira' "Laporta ha tenido 20 minutos para dar sus explicaciones y luego ha habido las intervenciones de los otros clubes", ha indcado

"No han convencido las explicaciones de Laporta". Esa es la frase más contundente que ha afirmado Javier Tebas después de la Asamblea Extraordinaria que la Liga ha llevado a cabo durante la mañana de hoy. El presidente de la Liga considera que no son suficientes esas explicaciones de Joan Laporta.

"El presidente del FC Barcelona ha tenido 20 minutos para dar sus explicaciones, que han sido un resumen de la rueda de prensa del lunes. No hemos hecho un interrogatorio al Barça, cada uno ha dado su punto de vista. Laporta ha insistido en que el Barça nunca ha querido comprar árbitros. Los otros clubes han dicho que los pagos no son habituales y deben ser investigados", indicó Tebas.

El presidente de la Liga ha querido destacar que se ha tratado de un "debate" más que de un interrogatorio y ha elogiado las formas en las que se ha comportado todo el mundo: "Destaco la educación que ha habido en el debate. Lo he pedido al principio. No correspondía ponernos estupendos. Ha quedado claro que Laporta no ha convencido con sus explicaciones".