¿Quién es Peter Federico, el canterano del Madrid que 'amargó' al Barça?

Peter Federico fue, para lo bueno y para lo malo, uno de los principales protagonistas de la primera mitad del partido entre el FC Barcelona y el Valencia CF en el Estadi Olímpic Lluís Companys correspondiente a la 33ª jornada de LaLiga EA Sports 2023/24. El atacante realizó la asistencia del primer tanto visitante y provocó el penalti que Pepelu transformó para remontar el tanto inicial de Fermín, pero también desaprovechó varias oportunidades claras con remates muy defectuosos.

Nacido en Madrid en julio de 2002, hace 21 años, el futbolista hispano-dominicano se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. Su velocidad y electricidad en el extremo derecho le permitieron ser una de las perlas más prometedoras de La Fábrica desde que dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol hasta que debutó con el primer equipo blanco en un partido disputado a finales de diciembre de 2021 contra el Athletic Club en San Mamés (1-2)

Peter Federico, sin embargo, solo disputó dos partidos más con el primer equipo merengue. Tuvo cinco minutos frente al Getafe u-na semana después y un cuarto de hora en la goleada contra el Levante de mediados de mayo de 2022, en la misma temporada. El atacante no acabó de despegar y en el último mercado de invierno recaló en las filas del Valencia en calidad de cedido con opción de compra.

Ya ha disputado nueve encuentros a las órdenes de Rubén Baraja. No ha marcado ni asistido (el pase de Hugo Duro en el partido contra el Barcelona no contará como asistencia tras la intervención de Ter Stegen), pero sí que ha dejado detalles de su calidad... y de sus problemas a la hora de definir. Es un jugador muy eléctrico, pero no destaca, en ningún caso, por su eficacia de cara a portería.

Después del partido del Valencia contra el Real Madrid a principios de marzo, Peter Federico fue noticia porque tuvo que quitar los comentarios en sus redes sociales porque recibió insultos racistas por parte de la afición del club blanco. El Valencia salió al paso con un comunicado para defender a un jugador que, a efectos prácticos, aún pertenece a la entidad merengue.