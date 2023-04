El saludo entre Tebas y Laporta en la Asamblea de LaLiga

El presidente de LaLiga y el presidente azulgrana se vieron las caras al final de la reunión Ambos se saludaron con aparente normalidad después de todas las tensiones por el 'caso Negreira'

Se ha producido el momento más esperado en la Asamblea de LaLiga. Después de todas las tensiones y los 'palos' mutuos entre Laporta y Tebas, ambos se han saludado amablemente en su encuentro en la Asamblea. Ha sido la imagen del día.

Muy sonriente se ha acercado Laporta a estrecharle la mano a Tebas, quien le ha correspondido con un gesto amable y han estado breves momentos charlando. Al acabar la reunión, los presidentes del Barça y LaLiga han intercambiado unas palabras.

Son las primeras imágenes entre ambos mandatarios después de toda la polémica por el 'caso Negreira' y las palabras que Laporta le dedicó a Tebas en la rueda de prensa celebrada en el Auditori 1899. Llegó la calma después de la tormenta.

"Voy a ir el miércoles a la Asamblea de la Liga para, si me dan la oportunidad, explicarles de qué va esto. A buen entendedor, pocas palabras bastan. No me sorprende la actitud del presidente de la Liga habida cuenta de su obsesión con el Barça", afirmó Laporta por aquel entonces.