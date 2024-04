El exdirector de 'Frank de la jungla' se sincera sobre Frank Cuesta: "Disfrutaba viéndome sufrir"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa.

Hace unos años que el naturalista creó un santuario de animales en Tailandia en el que cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

'Frank de la Jungla', el programa dirigido por Jorge Luque, estuvo en pantalla entre el año 2010 y 2013. Ahora, el exdirector ha concedido una entrevista al podcast 'Azodose' donde se ha sincerado sobre el formato y su relación con Cuesta.

Cuando le han preguntado sobre lo que más odia de Frank, ha contestado que no le hiciera caso en nada: "Yo le decía por aquí y él decía por allí. 'Frank no hagas esto, no cojas esa serpiente, no me acerques'... pero él disfrutaba viéndome sufrir".

Luque ha explicado que un día le pidió a Frank dormir con él en una tienda de campaña porque le daba "susto", y él le respondió que no: "No, tú duermes solo ahí".

En cuanto a lo que "más amaba", el exdirector del programa ha asegurado que el naturalista tiene un "punto tierno": "Cuando él quiere, lo quieres; y cuando no quiere, pues lo quieres matar".