Sinner sufre y pone en duda poder jugar los octavos

El italiano Jannik Sinner, primer cabeza de serie, resolvió con irregularidad su compromiso en Madrid ante el ruso Pavel Kotov (6-2 y 7-5), aunque se clasificó para los octavos de final, donde aún espera rival.

Sinner no pierde con un jugador fuera del top-20 desde el pasado mes de agosto, pero hizo bien en no confiarse ante su rival en la noche madrileña, porque se demostró peligroso. Kotov le rompió el saque dos veces en el set inicial y esos fueron los únicos juegos que se apuntó. En el segundo también cedió Sinner su servicio, lo que le puso en desventaja de 3-1. No recuperó hasta el 5-5 y acabó el partido en lo más alto, con unos puntos formidables.

El tenista acusó unas dolencias que arrastraba en el cadera que se intensificaron durante el partido contra Kotov. El italiano explicó en rueda de prensa que se trata de unas molestias del pasado que, de manera esporádica, aparecen nuevamente. En esta ocasión, Sinner lo relacionó con un trabajo de alta carga de intensidad en el gimnasio.

Las molestias de Sinner podrían poner en duda su participación en los octavos de final, como el mismo tenista italiano ha confirmado. Sinner ha reconocido que valorará si participar en las rondas próximas del torneo, con las vistas puestas en Roma y Roland Garros.

Es la primera vez del italiano como máximo favorito de un torneo Masters 1.000. Kotov nunca había ganado partidos en una cita de categoría 1.000 antes de llegar la semana pasada a Madrid.