El Real Madrid no se olvida de Kubo

El presidente Jokin Aperribay insiste que el futbolista es "100% de la Real" y espera que se quede "muchísimos años en el club" También ha recordado que el conjunto blanco tiene "aproximadamente el 50% de la plusvalía de la venta" del jugador nipón

Una de las sensaciones de LaLiga esta temporada está siendo Take Kubo. El futbolista de la Real Sociedad ha iniciado el curso como un cohete, anotando cinco goles y repartiendo una asistencia en las ocho primeras jornadas de la competición liguera. El presidente del club donostiarra, Jokin Aperribay, ha hablado sobre el futuro del futbolista japonés.

"La voluntad primera va a ser la de Take. Cuanto mejor sea la Real, cuanto más trascendencia tenga la Real a nivel internacional, más factible va a ser que los grandes jugadores sigan en la Real. Take está muy contento en la Real y la Real está muy contenta con Take, esperamos que su presencia en la Real se para mucho tiempo. Y, si Take no está, intentaremos buscar otro Take para la Real y par el fútbol español", ha explicado.

Aperribay ha matizado que "el 100% de los derechos los tiene la Real y el Madrid tiene aproximadamente el 50% de la plusvalía de la venta. La voluntad de vender o no es de la Real. Y la de hacer un nuevo contrato va a depender de que Take logre los objetivos individuales y colectivos. Ojalá que Take se quede muchísimos años en el club, así lo deseo y así lo espero".

¿Hay peligro con el Real Madrid? "El Madrid es un gran club y el peligro siempre existe, porque hay clubes en los que los jugadores quieren jugar. Vamos a ver si convertimos a la Real en un gran club y los grandes jugadores se quieren quedar aquí"