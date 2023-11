Sigue en directo la rueda de prensa de Xavi Hernández previa al partido contra el Rayo

Él necesita al equipo y el equipo lo necesita a él. Marca diferencias. Lo hizo en el último partido con un gran gol de cabeza. Es un líder, es altruista, muy necesario. Lo que le pasó con Lamine es normal. A mí me pasó, recuerdo broncas con Puyol, Valdés, Villa, Leo... No le damos importancia. Robert está muy pendiente de Lamine para que sea un gran futbolista

Nos condiciona los minutos, los viajes. Araujo y Raphinha casi no han entrenado, no han dormido. Nos condiciona. Les hacemos pruebas y test y decidiremos la alineación

14:37

Consejo a Gavi

He hablado con él. Tuve una experiencia personal y me hizo mejor futbolista. Fui consciente de que me tenía que cuidar más. Fui más profesional. Es difícil recuperar una rodilla pero es importante no saltarse ni un día de recuperación