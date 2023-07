Sergi Roberto: "Me hubiera gustado volver a jugar con Messi"

"Lamine Yamale me ha sorprendido. Es un futbolista diferente a todos" "Mbappé sería bienvenido, pero no sé si es viable que venga"

Sergi Roberto encara la nueva temporada como primer capitán del Barça. Lo que significa que es una voz autorizada en el vestuario. El centrocampista ha pasado esta noche por los micrófonos del programa 'Tú diràs' de Rac-1 para analizar la actualidad blaugrana. Sergi Roberto ha hablado de Leo Messi, de Kylian Mbappé, de Lamine Yamal y cómo no, de su nuevo papel dentro del equipo.

El de Reus ha lamentado que no se haya podido concretar el regreso de Leo Messi: "Todo el mundo tenía ilusión y personalmente me hubiera gustado volver a jugar con Leo. Que volviera a casa era la historia que todo el mundo quería, porque hubiera sido la oportunidad de darle la despedida que se merecía. Se intentó, pero no pudo ser".

De Messi, a Lamine Yamal, la última perla de la cantera a la que muchos auguran un futuro brillante. Xavi le dio la alternativa esta temporada ante el Betis, convirtiendo al de Mataró en el futbolista más joven en enfundarse la zamarra blaugrana en la Liga. Lamine está completando la gira de Estados Unidos con el primer equipo y ya ha dejado huella en el vestuario. "Me ha sorprendio, porque es un futbolista diferente a todos", reconoce un Sergi Roberto que apunta otro nombre: "También Fermín López destaca por su calidad".

El capitán blaugrana salió al paso de los rumores que apuntaban a la posibilida de que Kylian Mbappé recalara en el Barça, unos rumores que el propio club se apresuró a calificar como infundados: "No sé si es viable que venga. Está claro que si pudiera venir sería bienvenido, porque siempre queremos a los mejores jugadores, pero no sé que pasa con los futbolistas que no están en el Barça".

"No pienso en mi salario, soy muy afortunado de estar en el club de mi vida"

Pese a las críticas recibidas en los peores momentos económicos del club, Sergi Roberto demostró su barcelonismo revisando su contrato a la baja. El centrocampista vio reducido su salario a más de la mitad. De 12 millones más generosas variables ha pasado a cinco con variables no tan generosas, un esfuerzo que mantiene: "Mi situación no ha cambiado, pero no es algo en lo que piense. Soy muy afortunado de estar en el club de mi vida. Hubo momentos complicados y esto demuestra la estima que tengo al club, si no no hubiera aguantado".

Para acabar, se mostró muy feliz de ser el primer capitán del equipo: "Es una responsabilidad, pero la asumo con muchas ganas y con mucho orgullo. Hacemos un buen equipo con Ter Stegen, Araujo y De Jong".