Gündogan: "Tras la primera llamada de Xavi, ya tenía bastante claro que quería venir"

Tras sus primeros días en el Barça, tiene claro que Xavi se parece a Guardiola Del técnico de Santpedor explica que "ha revolucionado la manera de jugar y ha cambiado el fútbol a mejor"

Ilkay Gündogan, flamante fichaje del Barça para esta temporada, está encantado con su nuevo entrenador, Xavi Hernández. En una entrevista con SPORT habla de la importancia del técnico para que aceptase la oferta azulgrana y también sobre sus similitudes con Pep Guardiola.

¿Qué le está pidiendo Xavi?

Espera y me pide lo mismo que me pido yo a mi mismo, que juegue al fútbol al máximo nivel, que ayude a los jóvenes, especialmente con los que comparto la misma posición, que intente ayudar con mi experiencia y personalidad. Estas son las cosas que ya me dijo desde el primer día que empezamos a hablar antes del traspaso.

¿Cómo le convenció Xavi para que se uniera al equipo?

Sinceramente no tuvo que decirme mucho. Fue más la manera con la que me hablaba y la pasión que demostró con el fútbol y el gran potencial que ve en el grupo. Después se habló con el club, pero después de la primera llamada ya tenía bastante claro que quería venir.

¿Por qué cambia el campeón de la Champions por el Barça?

Primero de todo porque es el Barça. No se puede decir que no al Barça. Desde que soy pequeño he soñado con jugar en este equipo y defender este escudo. Y es un gran honor estar aquí. Además, vi el potencial de la plantilla, lo que se está creando desde la última temporada, lo que el entrenador empezó y veo que solo puede ir a mejor, mejor y mejor. Estoy muy motivado y he venido aquí para demostrarme a mí mismo que aún valgo pese a tener 32 años, es una nueva liga y el reto no va a ser fácil, pero me gustan los retos difíciles. Me hacen una mejor versión de mi mismo. Así que estoy preparado para retarme y dar todo en esta nueva etapa.

¿Ha aprendido mucho de Pep Guardiola en sus años en el City?

Sí, por supuesto. Antes de que me uniera al City ya tenía 25-26 años. No era tan joven. Piensas que ya sabes mucho de fútbol y no hay muchas cosas que te puedan sorprender. Pero mirándolo ahora, he estado siete años con él y me he dado cuenta de que antes no tenía ni idea de fútbol. Me ha mejorado en muchos aspectos. Creo que en cada equipo que ha estado lo ha hecho. Ha revolucionado la manera de jugar y ha cambiado el fútbol a mejor.

¿Se parecen Xavi y Pep?

Tienen la misma idea de fútbol. Xavi tuvo a Pep de entrenador y claramente veo, tras entrenar con Pep durante siete años, que los entrenamientos aquí se parecen en algunas cosas a los suyos. La idea de jugar al fútbol perfecto es clara en los dos. Y por eso creo que se me va ha hacer un poco más fácil la adaptación al equipo.