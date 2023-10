Rosell: "No quiero creerme las afirmaciones de Villarejo sobre Laporta"

El expresidente del FC Barcelona ha asegurado en 'Catalunya Ràdio' que espera que las acusaciones del excomisario de la Policía española "sean completamente falsas" "¿Qué gana Villarejo poniendo el nombre de Laporta? O es verdad o el señor Villarejo está cubriendo a alguien que le esté haciendo un favor", se ha preguntado

Después de que José Manuel Villarejo acusara a Joan Laporta de filtrar información importante sobre la detención de Sandro Rosell, acusado de blanquear dinero procedente del cobro de comisiones ilegales por la venta de los derechos de televisión de la selección brasileña de fútbol y por un acuerdo de esponsorización con Nike, el expresidente del FC Barcelona ha asegurado en una entrevista a 'Catalunya Ràdio' que no quiere creerse la versión expuesta por el excomisario de la Policía española.

"Quiero no creérmelo. Cuando lo escuché ayer me enfadé mucho pensando que el uno por ciento podía ser verdad. Estuve reflexionando muchísimo, muy enfadado. Estuve dos años en prisión, con Joan Besolí, y sufrí mucho. Estuve analizando y revisando la entrevista de Jordi Basté a Villarejo: excepto el tema de Joan Laporta, que dejé aparcado en la nevera, el resto de afirmaciones que dijo me las creí. Lo de Laporta, en un momento en el que estoy buscando quién apretó el botón rojo que me tuvo dos años en prisión injustamente, me tambaleó el cerebro", ha declarado Sandro Rosell.

El expresidente azulgrana ha recordado que conoce a Jan "desde los 17 años" y que "siempre hemos tenido una relación de amor y desamor". "Insisto: yo me creí todo lo que dijo Villarejo al margen de esto, que me afectó porque pensé en todas las derivadas. ¿Qué gana Villarejo poniendo el nombre de Laporta? O es verdad o el señor Villarejo está cubriendo a alguien que le esté haciendo un favor. Es muy curioso", ha reflexionado.

"Quiero ir a ver a Laporta, que me mire a la cara y que me diga la verdad. Lo conozco y sé cuando me está mintiendo. Quiero pensar que es falso lo que dijo Laporta", ha insistido Rosell, que ha confirmado que el actual mandatario culé le llamó, pero "en ese momento estaba muy enfadado", y que después le envió una nota de voz que aún no ha escuchado. "Con los años aprendes a tomar las decisiones en frío. Quiero analizar la situación y llegar hasta el final. Deseo muchísimo que hagamos una catarsis con él y Bartomeu. Los tres juntos, decirnos las cosas a la cara y solucionarlo todo. Tocará hacerlo cuando esté convencido de que lo que dijo Villarejo sea mentira. Si no es así, no hay catarsis posible", ha aseverado.