El mensaje de Laporta a Rosell tras las acusaciones de Villarejo

Según 'RAC1', el presidente del FC Barcelona envió este lunes una nota de voz a Sandro Rosell El mandatario culé quiso llamarle antes para desmentir las afirmaciones del excomisario de la Policía española, pero no obtuvo respuesta

Después de que José Manuel Villarejo acusara a Joan Laporta de filtrar información que ayudó a la detención de Sandro Rosell en 2017, el presidente del FC Barcelona no solo ha decidido emprender acciones legales contra el excomisario de la Policía española. También se ha puesto en contacto con Rosell, exmáximo dirigente del club azulgrana, para decirle que las afirmaciones vertidas en el cara a cara entre Villarejo y Artur Mas son absolutamente falsas.

Según ha informado 'RAC1', Laporta se puso en contacto con Sandro Rosell para trasladarle que él no tuvo ninguna implicación en su detención y confirmarle, tal como informó SPORT, que tenía la intención de querellarse contra Villarejo si este no rectificaba. El mandatario culé le llamó, pero no obtuvo respuesta, y es por ello que le envió una nota de voz.

Estas fueron las palabras de José Manuel Villarejo sobre Laporta: "Gente del entorno del presidente, que lo había echado, filtró información de Rosell. Ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell [Xavier], que fue responsable de seguridad del Barça y socio de un despacho de detectives que sigue trabajando con el CNI".

A partir de las 09.00 horas, Sandro Rosell atenderá a 'Catalunya Ràdio' y dará su opinión sobre todo lo que ha sucedido en las últimas horas.