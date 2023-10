Caso Negreira en directo: última hora sobre las declaraciones de Rosell, Laporta y Villarejo

10:10 SU PROCESO EN EUROPA Sandro Rosell, sobre su proceso judicial en el Tribunal europeo. "Los catalanes tenemos esta historia de que Europa nos salvará, y los que están no dejan de ser funcionarios de España, de Alemania, de Francia... Sería una gran alegría que nos diesen la razón".

10:06 DA EXPLICACIONES "Cuando salimos de esta causa pensé o no si ponerle una querella a la jueza, porque había actuado contra la ley. Presentamos pruebas de inocencia en el tercer mes en la cárcel que no quiso ni mirar. Me dijo que me quedaría lo máximo que se puede en prisión. Me llamaron loco y me dijeron que irían a por mí toda la vida, como acabó pasando.", aclara Sandro sobre su encarcelamiento.

10:00 CORRUPCIÓN "He llegado a leer cosas sobre mí espectaculares. Y todo es mentira. Quien me acusa es un fiscal español por unos informes de un señor llamado Villarejo que son falsos. Corrupción española", explica Sandro sobre su proceso judicial.

09:55 ¿UNA CONSPIRACIÓN? Sandro, sobre el 'caso Negreira': "Alucino con las bolas que consiguen hacer cuando el Barça está en la diana. Somos los únicos a lo que nos pasa".

09:53 SE REAFIRMA EN EL REENCUENTRO "Me han pasado por la cabeza muchas cosas. Algo que aprendes con los años es que debes actuar en frío. Quiero saber la verdad y deseo muchísimo verme con Jan. Ya vale. Tenemos que encontrarnos los tres (también con Bartomeu), y que nadie ponga palos en las ruedas. Toca hacerlo por nuestro bien y el del club", añade Sandro.

09:48 TODA LA VERDAD "Quiero que me lo diga él a la cara. Entonces sabré si es verdad o no. Me hace pensar que todo esto es falso. Me llamó pero no lo quise coger porque estaba muy enfadado", aclara Sandro al respecto de Laporta.

09:46 SANDRO ACLARA TODO "Aunque me creí todo el resto y dejé aparcado el comentario sobre Laporta, debes entender que me remueva la cabeza. No quiero creerme que Jan sea así. Siempre hemos tenido una relación de amor y desamor..." aclara Sandro.

09:45 SOBRE LA POSIBLE IMPLICACIÓN DE LAPORTA Sandro Rosell aborda el tema de la presunta relación de Laporta en su encarcelamiento, después de las declaraciones de Villarejo al respecto. "Quiero no creérmelo, desde ayer cuando lo escuché me enfadé mucho. Obviamente te remueve la cabeza, estuve reflexionando muchísimo. Me afectó y pensé en todas las derivadas", confiesa.