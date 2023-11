¿Cómo se rompió Gavi los cruzados?

Charlamos con el Doctor Ramón Cugat, traumatólogo deportivo que ha operado a decenas de jugadores profesionales durante su dilatada carrera "Un 75 u 80% de las lesiones de cruzados se producen sin choque ni contusión, sino por un mal gesto del futbolista"

Gavi será intervenido quirúrgicamente el próximo 28 de noviembre. Nueve días después de haber sufrido la lesión de cruzados con afectación de menisco. Jarro de agua fría tremendo para él y un barcelonismo que sigue en 'shock' por la pérdida para lo que resta de temporada de uno de los líderes del equipo de Xavi.

Si ayer nos dio su opinión el Doctor Juanjo López Martínez, médico personal de Carlos Alcaraz y traumátologo deportivo, este martes nos hemos acercado al Hospital Quirón de Barcelona para charlar con una de las eminencias de las operaciones de rodilla y de la traumatología deportiva: el Doctor Ramón Cugat.

Con un bagaje amplísimo de intervenciones en deportistas de élite (sin ir más lejos, Ansu Fati, Afellay o el propio Xavi pasaron por sus manos), Cugat sigue ejerciendo con una agenda que saca humo. De hecho, nos comenta que acaba de regresar de Nápoles, donde ha participado en un congreso con otros médicos de la Serie A, y el próximo fin de semana se marcha a Manchester. Allí ejerce de asesor médico del Manchester City.

DOS MECANISMOS

"Normalmente, la rodilla tiene dos mecanismos de aguante: la estática y la dinámica. La estática son los ligamentos, el lateral interno, el externo, los cruzados (anterior y posterior); luego hay los propios huesos, la cápsula y los meniscos. Estabilizadores estáticos de la rodilla. Los dinámicos son los músculos y sus tendones. ¿Qué nos sucede? Que dinámicamente si queremos levantarnos y andar nuestro cerebro da la orden y el sistema musculonervioso se pone en funcionamiento. Nos hace que la rodilla trabaje en flexión, en extensión, en rotación ligera, etcétera, etcétera", cuenta, de forma didáctica el Doctor Cugat.

El Dr. Cugat, en una imagen en su consulta en Barcelona | Ferrándiz

"Pero cuando le imprimos un esfuerzo que el músculo y los ligamentos no pueden sujetar, alguien tiene que sufrir. Normalmente sufren los ligamentos. Porque el músculo es más elástico y el ligamento, más recio. Hay dos tipos de lesión del cruzado anterior: uno, cuando no hay una contusión, como el caso de Gavi. Es fruto de un mal gesto y es el que se produce con mayor frecuencia en el futbolista. ¿Qué pasa? que el jugador quiere hacer un quiebro, un dribling, una frenada y cambio de acción, y la rodilla se coloca en flexión", continúa.

"Los músculos llegan tarde"

"Al mismo tiempo, la rodilla se coloca en valgo y luego se gira o el fémur hacia adentro o puede ser la tibia hacia afuera. Cuando esto sucede, además se añade que la rodilla se va hacia adentro y se añade una ligera traslación de la tibia. Este es el momento que a los 30-40º de flexión valgo/rotación de fémur y traslación de tibia, es el momento crucial para que el cruzado anterior se rompa. No puede aguantar. Y los músculos diríamos que llegan tarde ante este movimiento porque tiene que avisar la parte sensitiva a la cabeza y nuestra área motora tiene que enviar unos impulsos a los músculos para que sujeten que esta rodilla se nos está yendo", explica el Doctor Cugat.

"Es la causa más frecuente, un 75% de lesiones ocurren en esta fase en la que no hay ningún componente de contusión, patada, etc. Luego están los que hay encontronazos. Normalmente queda muy claro, el futbolista cuando te lo explica lo puedes ver. Suele ser con un giro y te explica este mal gesto. Algunos te dicen que han notado un 'crec', otros no. Luego hay un momento de una cierta tensión y al cabo de un rato la rodilla se va relajando y aparece un ligero derrame. Suele aparecer a la media hora, una hora, dos horas, cuatro horas. Se hincha la rodilla. Cuando hay una rotura en el menisco la rodilla se suele hinchar a partir de las 24h, lo que nos sirve como diagnóstico muchas veces diferencial entre la ruptura del cruzado y la del menisco. El cruzado suele dar sangre; el menisco suele dar casi siempre líquido sinovial, por eso es más tardío.