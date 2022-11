Raphinha: "En la izquierda no puedo aportar mucho"

El internacional brasileño entiende que su fútbol gana enteros como extremo derecho "Yo también estoy enamorado de Ousmane", asegura sobre la competencia con su compañero

Raphinha, en una entrevista concedida al programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena Ser, se sinceró a fondo sobre todo lo que está rodeando a la adaptación en su primera temporada como blaugrana. El brasileño fue honesto cuando resaltó que donde mejor puede rendir y explotar sus virtudes es en la banda derecha, sin que ello suponga que solo puede jugar ahí y respetando a un futbolista que también admira, Ousmane Dembélé.

"Me gusta la competencia con jugadores de gran calidad, pero me gustaría competir en mi sitio, donde estoy más cómodo y donde puedo aportar al equipo", arrancaba la respuesta sobre la posición en la que se siente mejor: "En la izquierda no puedo aportar mucho", añadía. Pese a ello, entiende que Xavi confíe mucho en Dembélé para el extremo derecho. "Xavi está enamorado de Ousmane", le inquiereron. A lo que respondió: "Yo también, pero no solo de él, sino de todo el equipo. El Barça tiene un equipazo, con jugadores de mucha calidad. Juegue quien juegue va a hacer lo posible para ayudar".

Raphinha reconoce que le gustaría marcar más goles: "Cuando tenemos la confianza en un punto alto es más fácil, las cosas salen mejor y cuando no la tenemos tan arriba, es un poco difícil, pero voy a intentar chutar más". Y es que el jugador recuerda a Di María en muchas de sus características: "Sí, es verdad, casi todos me lo dicen". El extremo, eso sí, no dudó en bromear con el argentino porque "obviamente que soy más guapo que él, pero ser comparado con grandes nombres es un honor, me encanta como juega". Eso sí, el mejor futbolista del mundo para el brasileño es Neymar: "Siempre voy con los brasileños, pero no solo por esto: creo que es el mejor por lo que hace en la cancha, por más que mucha gente siga hablando mal de él, pero es un gran futbolista y una gran persona".

De Xavi comenta que fue un gran futbolista y hoy lo veo como un gran entrenador. Obviamente que todo el mundo busca mejorar un poco y creo que, como entrenador, tiene mucho a crecer, pero está aportando muchísimo al Barça". También comentó que se entiende muy bien sobre el campo con Lewandowski: "Meterle centros es muy fácil, solo tienes que poner el balón. Me pide algunos balones donde le gusta más y yo intento ponérselos". Por último, fue contundente cuando le preguntaron qué le diría a Florentino Pérez si le llamara para fichar por el Madrid: "No".