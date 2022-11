Raphinha: "Solo llevo un gol y no marcar te toca un poco"

El delantero brasileño reconoce que debe aportar más a nivel goleador "Trabajo mucho para que mi adaptación sea lo más rápida posible", asegura

Raphinha está más que satisfecho de haber fichado por el Barça tras su paso por Inglaterra. Ni siquiera su rendimiento irregular en su primer año le aparta de su objetivo de triunfar de blaugrana. Sabía de antemano que no sería fácil, pero lo está poniendo todo de su parte para acabar explotando en el Camp Nou. Así lo ha reconocido en una entrevista concedida a 'Carrusel Canalla' de la Cadena Ser.

"A nivel individual está siendo un poco duro", asegura. Y es que "siendo delantero, me gusta marcar y asistir y llevo solo un gol". Reconoce que "esto te toca un poco, marcar solo un gol es complicado, pero los compañeros me están ayudando y trabajo mucho para que que la adaptación sea lo mas rápida posible". En ese sentido, destaca que está muy contento de trabajar con Xavi: "Muy bien, era una referencia como futbolista y está intentando imprimir su sello y aplicar su idea y hacer cambios". Raphinha es optimista: "Siempre jugamos para ganar y vamos a pelear por todos los títulos".

El adiós de Piqué

El internacional brasileño vivió desde el césped la despedida de Gerard Piqué y confiesa que "fue especial porque es el adiós de un ídolo, una referencia". Por eso reconoce que "es difícil no llorar en momentos así, siempre imaginas que tu pasarás por esto algún día, una despedida siempre emociona". Tiene claro que "parece que está lejos, pero esto le llega a todo el mundo". De Gerard asegura que "sabemos que se va un referente para todos, no lo intuía, no lo sabía, fue decisión de él, no nos quiso preparar".

Raphinha también se refirió a la polémica sobre los bailes de los brasileños en las celebraciones de los goles: "Me gusta que todos los brasileños bailen, como Vinicius. No bailo mejor que él. También bailaba Ronaldinho o Neymar y no se habla de ellos, nosotros siempre bailamos", defendió al delantero del Real Madrid.