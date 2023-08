Ramón Terrats: "Le haremos daño al Barça si le quitamos el balón"

El centrocampista del Villarreal, un 'currante' del fútbol catalán al que nadie le ha regalado llegar a la élite, habla para SPORT "Cuando llegué al vestuario del primer equipo, flipaba al entrar en el vestuario... a Setién se lo debo todo"

Su historia es la de un ‘currante’ del fútbol catalán que ha llegado a la élite y disfruta, gracias a la confianza de Quique Setién, de la titularidad en un Villarreal que ya es un grande de LaLiga; el domingo, Ramón Terrats se reencontrará con Oriol Romeu, al que admira y explica sus sensaciones en esta conversación mantenida con SPORT:

¿Con qué sensaciones recibe el Villarreal al Barça?

Positivas, muy positivas. Haber ganado en Mallorca nos refuerza la idea que teníamos y nos va a venir bien para encarar el partido con más ganas y más ilusión.

¿Qué objetivos se marca el equipo esta temporada?

Estar lo más arriba posible. Un objetivo muy bonito sería quedar cuartos y clasificarnos para la Champions. Estuvimos a punto la pasada temporada, nos faltó un empujón final. Y me hace ilusión jugar este año la Europa League.

El Barça se ha medido hasta ahora a dos equipos de corte defensivo, Getafe y Cádiz. El Villarreal será otra cosa...

El Barça tiene jugadores muy, muy buenos y nos van a exigir muchísimo. Nos centramos en quitarles el balón, es en lo que les vamos a hacer más daño. Sufren cuando corren detrás del balón, cuando no tienen la posesión, les hace vulnerables y podemos generarles opciones de gol, buscando el lado a lado y encontrando balones al área con Sorloth, por ejemplo. Podemos hacerles daño.

¿Notarán las bajas de Araujo y de Pedri?

Es verdad que son jugadores muy importantes, pero si no están ellos van a estar otros, tienen una plantilla muy, muy buena. Estará Gündogan, Oriol Romeu, que a mí es el que más me gusta, Gavi… y atrás habrá gente con ganas de hacerlo bien. Nosotros también tenemos que apretarles si son defensas que no vienen jugando mucho, para hacerles daño.

Ya ha salido el nombre de Oriol Romeu, fuisteis los dos pivotes del Girona y le conoces bien...

El Barça ha acertado de pleno, es el mejor fichaje que podía hacer en esta posición. Se ha adaptado de maravilla, muy rápido, les va a dar muchísimo equilibrio que yo creo que es lo que Xavi busca. Uri es como Busquets, hace el trabajo sucio y otros se benefician. De Jong lo está haciendo muy bien porque tiene a Uri al lado.

¿Has hablado con él?

El otro día le escribí, ya sabes que no es mucho del móvil ni de las redes sociales. Es muy especial, su forma de ser te enseña muchas cosas. El siempre dice y tiene un libro que lo explica muy bien que nada más salir al campo lo primero que hay que hacer cuando el equipo rival está dominando es dar algún palo que otro, y me dijo: ‘tengo ganas de darte algún palo’. Jaja, es muy buen tío.

En Villarreal coincidistes con Lo Celso. ¿Sería buen fichaje para el Barça?

Seguro. Me parece un perfil más ofensivo de los que el Barça tiene en el centro del campo. Un jugador con último pase creo que les puede venir muy bien. Es muy bueno, se veía ya en los entrenos que tenía una calidad diferente.

Europa, Damm, Sant Andreu, Girona para llegar hasta aquí. A ti nadie te ha regalado nada...

Fíjate, es que ni siquiera he llegado a jugar en la máxima categoría juvenil, la División de Honor. Siempre he tenido muy claro lo que he querido y la suerte de tener personas al lado que me han ayudado mucho. Mi padre es una de ellas. Todo lo que he conseguido es gracias a cómo se ha implicado tanto con mi hermano como conmigo. Viajar siempre con el balón en el coche y pegarle patadas en cualquier pared. Jugar para disfrutar también me ha hecho llegar dónde estoy.

En el Sant Andreu coincidiste con Laro Setién, el hijo de Quique, ahora tu entrenador y el que te hado la titularidad...

Sí, fue cuando Quique firmó por el Barça. Me ha ayudado mucho en todo. En darme esa seguridad y confianza para jugar partidos y ver que lo puedes hacer bien. Le debo todo. Al principio, cuando entraba en el vestuario del primer equipo flipaba, ¡estaba con jugadores que habían llegado a ‘semis’ de Champions y finalistas de la Europa League!

¿Y la selección, te imaginas?

Nunca he pasado por las inferiores ni la sub-21. Es de las cosas que más ilusión me haría, sería un orgullo. Aunque fuera un amistoso, me da igual. ¡Nunca se sabe!