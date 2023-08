El Barça intenta inscribir también a Marcos Alonso para Villarreal

En el club no descartan que la renovación de Ter Stegen pueda activar también al carrilero Iñaki sería la prioridad si por ahora solo entrara uno

Pendiente de la respuesta de LaLiga para conocer cuánto 'fair play' se gana con la renovación de Ter Stegen, el Barça tiene la esperanza de que haya espacio suficiente como para inscribir a Marcos Alonso además de a Iñaki Peña. Registrar al meta alicantino es la prioridad, pero en el club azulgrana trabajan para ver si el carrilero también puede viajar ya a Villarreal. Hay que recordar que ellos dos e Íñigo Martínez son los tres jugadores de la plantilla que han tenido que presenciar desde la grada las dos primeras jornadas de Liga.

La ampliación de contrato de Ter Stegen, que este viernes renovó hasta 2028, permite al club agilizar el proceso de inscripciones. El dinero que debe abonar el fondo alemán en los próximos días y la esperada salida de Lenglet permitirán acabar de inscribir a los jugadores, incluyendo a un Joao Cancelo que espera la luz verde para viajar a la capital catalana. De hecho, si Marcos no se pudiera inscribir todavía, debería esperar a que se concretara la salida del zaguero galo.

El cuerpo técnico considera que Iñaki es una prioridad para no seguir corriendo riesgos en la portería, donde ahora mismo Astralaga y Kochen son los suplentes de Ter Stegen. Por otra parte, cuando se confirme la inscripción de Marcos Alonso estará mucho más cerca su continuidad. En las últimas semanas se ha especulado con la posibildad de que el lateral regresara a la Premier League. Si las cosas no cambian mucho, el ex del Chelsea vivirá su segunda temporada en Can Barça.