La Quinta de Lamine y la Quinta del Mini: 28 años y una lección histórica

Frederic Porta, uno de los mejores expertos en la historia del Barça, siempre explica que si los aficionados culés conocieran más a fondo todo lo que ha sucedido en el Barça desde 1899 aprenderían de la historia ya que los errores y aciertos suelen repetirse de manera cíclica sin que las diferentes generaciones tomen nota de lo vivido en décadas anteriores.

El 'boom' de la Masia que está viviendo el Barça esta temporada recuerda a la explosión de La quinta del Mini de la temporada 1995-96. Analizamos similitudes y diferencias de lo que sucedió hace 28 años y la apuesta de Xavi por estos adolescentes que lidera Lamine Yamal.

Johan Cruyff creía en los De la Peña, Roger, Celades, Velamazán, Quique Álvarez y Moreno como ahora Xavi Hernández ha sido valiente y ha apostado por los Lamine, Cubarsí, Fermín, Fort, Guiu o Casadó. Desconocemos cuál será el futuro de todos estos canteranos pero sí que podemos recordar que sucedió con la generación que lideraba el llamado 'Lo Pelat'.

Dos jugadores con un talento especial

Ivan De la Peña era el jugador mágico de la Quinta del Mini. De hecho, aquella generación de canteranos del Barça también fue conocida como la 'Quinta de lo pelat' en referencia al jugador cántabro. Ivan fue un caso especial. Su fichaje, en época cadete, por el Barça ya tuvo resonancia mediática y su ascenso al primer equipo fue muy esperado por la afición barcelonista. De la Peña tenía carisma y magia tanto por su 'look' como por su fútbol. Aunque en la memoria colectiva ha quedado la idea que Iván no fue titular con ningún entrenador en el Barça lo cierto es que, con Cruyff, el de Santander jugó 42 partidos en la temporada 1995-96. Además, fue titular en 31 encuentros y anotó nueve goles. Su trayectoria posterior con Robson y Van Gaal ha dejado la imagen que Iván no era valorado por sus técnicos pero la realidad es que su primer curso en el Camp Nou fue brillante.

Iván de la Peña puso la guinda al Betis-Barça de la Liga 1995-96 / Ignasi paredes

Si De la Peña cautivó a Johan y al barcelonismo con 19 años, Lamine Yamal lo está logrando con 16. Xavi le dio el espaldarazo con 15 años y esta temporada lo ha hecho jugar 39 partidos, con 20 titularidades. El de Rocafonda suma, de momento, 6 goles en 2.169 minutos jugados.

Si De la Peña maravillaba con sus pases imposibles al espacio, la magia de Lamine tiene trucos muy variados. Sus regates, asistencias y remates a la portería tienen el sello de una zurda muy especial. De la Peña jugó cuatro temporadas en los equipos de la cantera blaugrana mientras que Lamine ha acumulado nueve temporadas, estrenándose en el prebenjamín.

Curiosamente De la Peña fue, antes que Jorge Mendes, el agente de Lamine Yamal.

Fichajes que decepcionan y promesas que deslumbran

Los extranjeros del Dream Team del Barça resultaron determinantes para el éxito de aquel equipo. Cruyff buscó sustituir a los Koeman, Romario, Stoichkov y Laudrup pero la transición no resultó acertada. Los Popescu, Hagi, Prosineck, Kodro y Figo no dieron, a excepción del portugués, el nivel deseado. En el actual Barça la apuesta por Raphinha, Vitor Roque, Cancelo o Joao Félix no ha respondido tampoco a las expectativas generadas aunque cada caso es diferente y con Vitor Roque la edad pide tener prudencia.

Raphinha abrazando a Pau Cubarsí / Valentí Enrich

El hecho de que los jugadores más caros no marquen las diferencias como se esperaba genera en ocasiones oportunidades a los más jóvenes. Con Prosinecki, Hagi o Kodro resolviendo poco, Cruyff dio más responsabilidad a jugadores como Celades, Roger García o Toni Velamazán como ahora Xavi se la juega con los Cubarsí, Fermín o Fort ante el rendimiento irregular de la mayoría de fichajes.

Meho Kodro (95/96) llegó al Barcelona seis meses tras la marcha de Romario, como fichaje estrella, pero no acabó de cumplir las expectativas / Archivo SPORT

En cualquier caso una de las diferencias más importantes es que la Quinta del Mini tenía el apoyo de otros canteranos más consolidados como Guardiola, Ferrer, Amor, Sergi u otros jóvenes pero con más experiencia como Óscar García, Carreras o Jordi Cruyff.

Actualmente , Lamine, Cubarsí y compañía tienen el referente de Sergi Roberto, Gavi o Balde pero la base importante de canteranos de los últimos años ya no están en el club(Messi, Busquets, Piqué, Alba...).

El gran salto de la Quinta del Mini / Sport

Un mito en el banquillo

Sin Johan Cruyff no hubiera sido posible que en una misma temporada los jugadores de La Quinta del Mini hubieran sumado más de 9.000 minutos oficiales. Roger García (3.251 minutos), De la Peña (2503), Celades (1594), Velamazán (878), Moreno (670) o Quique Álvarez (180) gozaron de una confianza impensable para jugadores del filial.

Desde entones han pasado 28 años y nadie ha superado el minutaje en el primer equipo de jugadores con ficha del B o del juvenil. Los que más se acercan son los componentes de la Quinta de Lamine que han sumado hasta el momento más de 5.000 minutos.

Lamine Yamal (2169), Fermín (1319), Cubarsí (1009), Fort (426), Guiu (182) y Casadó (30) han gozado de muchos más minutos de lo esperado. En ambos casos, la apuesta viene bendecida por un entrenador que ha sido un mito como jugador en el Barça y que tiene un amplio conocimiento de la cantera del club.

Xavi y Cruyff tuvieron una relación muy estrecha y una admiración mutua / EFE

Una decisión trascendental

Johan Cruyff vivió en la temporada 95-96 su octava y última temporada como entrenador al frente del Barça. En su caso el final de ciclo no fue una decisión del holandés como posteriormente decidirían Guardiola o Luis Enrique o el propio Xavi. Johan desprendía energía y ambición para seguir en el Barça pero sus dos últimas temporadas sin títulos y las desavenencias con Núñez provocaron que el entonces presidente del Barça decidiera destituirlo.

La decisión supuso, además, un cambio de modelo ya que la apuesta de la directiva blaugrana fue muy rompedora. Bobby Robson no seguía el hilo conductor de Cruyff ni en su propuesta futbolística ni en su política de cantera.

Con la decisión de Xavi de no continuar en el banquillo del Barça, Joan Laporta y Deco deben decidir si el relevo mantiene la línea futbolística de Xavi o se da un giro de guión y se apuesta por un entrenador alejado del modelo Barça. Una decisión trascendental que puede afectar a la Quinta de Lamine como la apuesta por Robson afectó a la Quinta del Mini. El inglés, y a posterior Van Gaal, confió de manera muy residual en los jugadores que Cruyff ascendió del filial.

Bobby Robson y José Mourinho coincidieron en el Barça 1996-97 / Sport

La mirada de Lluís Carreras

Lluís Carreras formó parte de la primera plantilla del Barça en aquella temporada 1995-96 cuando explotó La Quinta del mini. El de Sant Pol jugó 24 partidos a lo largo de aquel curso. Actualmente ejerce de comentarista en diferentes medios de comunicación y sus análisis futbolísticos del barça son siempre rigurosos y con una mirada propia y muy alejada de los tópicos.

Consultado por SPORT sobre las diferencias y similitudes de la Quinta de Lamine respecto a la Quinta del Mini Lluís Carreras lo ve así: "Hay aspectos parecidos y otros diferentes entre ambas generaciones de futbolistas. Creo que Cruyff no acertó con la elección de los extranjeros en aquella temporada pero , en cambio,la apuesta por los canteranos estaba meditada. Actualmente creo que las circunstancias han llevado a Xavi a utilizar más de lo que se esperaba a los canteranos. Las lesiones, bajas formas y algunas ventas como las de Dembelé han provocado apuestas como las de Lamine. Otro aspecto que veo diferente es que aquella generación liderada por de la peña dio el salto desde el filial mientras que los actuales han pasado del juvenil al primer equipo sin apenas jugar en el 'B'.

Toni Bruins en el stage realizado en Holanda , en Odoorn, durante la pretemporada 91/92. En la imagen durante un entreno dando instrucciones a Michael Laudrup, Hristo Stoichkov,Jon Andoni Goikoetxea Y Lluis Carreras. / Ferran ZUERAS

Lo que más me llama la atención de los Lamine, Cubarsí o Fermín es que no sienten la presión ni los nervios o dudas que sí creo que vivían los jóvenes en aquella época. En cuanto al talento, Lamine es el 'De la Peña' actual en el sentido que es el jugador más brillante y espectacular. La lección histórica que yo sacaría de lo que sucedió entonces es que no podemos permitirnos no consolidar a los actuales jugadores jóvenes como pasó hace 28 años a causa de la marcha de Cruyff. Si Johan hubiera continuado, aquella generación hubiera crecido triunfado seguro. Sea quien sea el nuevo entrenador, el club tiene que hablar con él antes de ficharlo y asegurarse que seguirá confiando en nuestros canteranos ya que ellos nos garantizan el futuro"