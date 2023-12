Prohibido hablar de Xavi

Las dudas sobre Xavi no son ninguna invención de la prensa. Existían en algunos miembros de la junta directiva antes del último parón de selecciones y aquella derrota contra el Shakhtar Donetsk y han regresado tras caer el pasado domingo en Montjuïc ante el Girona.

Hubo críticas por el resultado y el juego del equipo y descontento con las declaraciones del técnico. Eso sí, todo en privado. Y es que a los directivos del Barça se les recomendó hace unas cuantas semanas no hablar del entrenador en público.

El presidente Joan Laporta, que es la persona que más defiende al entrenador egarense, no quiere fugas y sabe, porque tiene experiencia en el cargo, que cuando las cosas no acaban de ir bien lo mejor es cerrar filas e intentar ofrecer una imagen de unión, objetivo que no se ha acabado de cumplir después de todo lo que ha pasado en los últimos días con la convocatoria para el partido de Amberes.

La no convocatoria de Lewandowski, Araujo, Gündogan y Frenkie de Jong, la posterior inclusión de los tres primeros en la lista para viajar a Bélgica y la aparición del atacante polaco en el once titular es de aquellos episodios de los que en un tiempo se sabrá la auténtica verdad.