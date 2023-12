Oriol Romeu: Nada con el Girona y preparado para rendir en el Barça

Oriol Romeu no se mueve del Barça este mes de enero. El jugador, que llegó en verano por petición expresa de Xavi Hernández, no está negociando nada con nadie ni el Barça le ha abierto las puertas a una salida ya que se sigue contando con él para lo que resta de temporada. El centrocampista, que podría volver al once ante el Amberes, sigue trabajando con la mente puesta en ser útil al equipo blaugrana y no sabe nada del Girona, club que le valora muchísimo, pero que no ha realizado gestión alguna para incorporarle de forma inmediata en este mercado invernal.

El centrocampista venía para cubrir la importante baja de Sergio Busquets por delante de la defensa. El club blaugrana le firmó por su gran temporada en el Girona y porque conoce la casa. Xavi Hernández tenía claro que podía ser un futbolista muy útil por su personalidad y concepción del juego. Y el ex del Girona comenzó fuerte la campaña siendo una de las claves del buen inicio del equipo.

Las lesiones en el centro del campo le obligaron a multiplicarse y jugó mucho. Con actuaciones irregulares aunque cumpliendo. Pero la recuperación de futbolistas le ha dejado con menos minutos a pesar de que se entendió muy bien sobre el terreno de juego con Frenkie de Jong formando una pareja que parece que daba mucha estabilidad tanto en la defensa como en la creación de juego. En las últimas semanas ha ido perdiendo peso en el equipo y comenzaron los rumores de una posible salida, que no son ciertos.

Oriol Romeu firmó por dos temporadas y sigue trabajando al máximo para cuando le llegue la oportunidad en una temporada que se va a hacer larga y en la que seguro que será necesario. Los rumores que le colocaban ya en el Girona no se contemplan y no se ha hablado nada a pesar de que Míchel le sigue considerando un futbolista muy interesante para su esquema. Ahora no hay ninguna opción y en el futuro -de junio hacia adelante- ya se verá dependiendo de cómo acabe la temporada.

Oriol es un futbolista muy apreciado dentro del vestuario por su personalidad y por su buena concepción del juego táctico. Es muy valorado por los técnicos y tiene claro que solo volverá a tener más protagonismo a base del trabajo y sin ningún reproche. Suma ahora desde el ostracismo y lo hará hasta la finalización de la temporada en la que tanto él como el club valorarán el rendimiento y ya se verá los caminos a seguir.

De hecho, Oriol Romeu es un futbolista que nunca se ha guiado por el dinero. Firmó por el Girona perdiendo mucho dinero pero convencido de un proyecto deportivo que le haría feliz, como así fue. Decidió ir al Barça porque le vinieron a buscar y su compromiso con los que apostaron por él es total. Y no pondrá ningún problema si algún día debe salir, pero ahora no es el momento.