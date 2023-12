Xavi justifica la titularidad de Lewandowski

Robert Lewandowski será titular esta noche en Amberes en el último partido de la fase de grupos de la Champions League para el FC Barcelona. El delantero polaco es uno de los tres futbolistas azulgranas que inicialmente no entraron en la convocatoria para este partido, pero que después sí fueron incluidos, el mismo caso que Ilkay Gündogan y Ronald Araujo.

De los tres, Lewy es el único que es titular y en los minutos previos al partido, Xavi lo argumentó en declaraciones a Movistar Plus. "He ido hablando con los futbolistas, me dice que no está cansado, que está bien, que quiere participar, que quiere jugar, pues adelante...", fueron las palabras del entrenador egarense.

De la misma manera que le ha preguntado al polaco, también lo ha hecho con el resto, especialmente los que acumulan más minutos. "Voy hablando con los futbolistas que tienen más minutos. Con Gündo, Koundé, el mismo Frenkie, que se quedó en casa por una indisposicion", confirmó el técnico del FC Barcelona.

Su conclusión es que, "al final, es un momento para rotar y creo que es importante escuchar a los futbolistas y ver cómo están de fatiga".

La polémica

La citación de estos tres jugadores, Lewandowski, Gündogan y Ronald Araujo ha levantado una cierta polémica después de que, en la noche del martes, RAC-1 asegurara que fue el presidente, Joan Laporta, quian hizo cambiar la convocatoria azulgrana.

SPORT informó esta mañana de miércoles que Xavi negaba que hubiera imposiciones de Laporta, que el cambio había sido consensuado y que la relación entre ellos es excelente.