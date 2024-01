¿En qué posición puso Messi a Xavi en el 'The Best' al mejor entrenador?

Xavi Hernández fue escogido el cuarto mejor entrenador del mundo en la gala 'The Best'. El técnico del FC Barcelona empató en las votaciones con Simone Inzaghi, tercero con 11 puntos, mientras que las primeras posiciones fueron para a Luciano Spalleti con 18 puntos y Pep Guardiola, el gran ganador, con 28, más que nunguno.

Una de las cuestiones de mayor interés durante este tipo de eventos es ver a quién han votado las principales estrellas del panorama futbolístico. Poder conocer quién voto a quién siempre deja algún titular y en clave azulgrana era interesante ver cómo fueron las votaciones a Xavi. En este sentido, una de las curiosidades fue ver cómo Messi escogió a Xavi como el segundo mejor entrenador. Mbappé, por su parte, se decantó por el técnico del Barça para la tercera posición.

Otras estrellas del Planeta Fútbol como Virgil van Dijk, Álvaro Morata, Bernardo Silva o Heung-min Son también tuvieron en cuenta a Xavi para su podium particular de entrenador en los premios The Best.

Messi y Xavi se entendían a la perfección en el campo y el técnico quiso recuperarlo para el Barça esta temporada, una situación que finalmente no se dio, sobre todo por la situación económica del club azulgrana. El club azulgrana no pudo hacerle una propuesta firme a principios de verano, porque dependía de otras operaciones para tener margen salarial. El argentino no terminó de ver claro el proceso y terminó decantándose por el Inter Miami, donde se ha reencontrado con Busquets, Jordi Alba y Luis Suñarez, que fueron compañeros suyos en el Barça.

El argentino votó a Pep Guardiola como mejor entrenador, una elección que fue mayoritaria entre los entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados que participaron en la votación. La designación de Guardiola como el mejor entrenador del mundo resultaba inevitable. Su labor en el City vio respaldado aún más por los éxitos de su equipo, el Manchester City, al conquistar tanto la Liga de Campeones como la Premier League.