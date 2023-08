¿Es posible anticipar la llegada de Vitor Roque?

El aterrizaje de ‘Tigrinho’ al Barça este verano va condicionado, en primer lugar, a que haya margen en la masa salarial de la primera plantilla Y también dependerá de que el Ath. Paranaense sea eliminado en la Copa Libertadores y acceda, entonces, a desprenderse de su ‘9’

La salida conturbada de Ousmane Dembélé hacia el PSG no significará automáticamente el aterrizaje de Vitor Roque en Barcelona este mes de agosto.

La anticipación de la llegada de ‘Tigrinho’ es una operación mucho más complicada de lo que puede parecer a simple vista y que no depende exclusivamente de la voluntad blaugrana.

En primer lugar, el Barça tendrá que decidir qué hará con los recursos que ingresará del traspaso de Dembélé, si se reinvertirán por completo en nuevas contrataciones y si, con estas nuevas llegadas, se ocupará o no todo el margen salarial que se liberará con la salida del díscolo extremo francés

Este es un escenario lleno de incertidumbre, porque, para empezar, de momento no hay acuerdo por el traspaso porque el Barça no está dispuesto a pagarle 25 ‘kilos’ a Dembelé. Y, como la salida de Ousmane ha cogido al club con el pie cambiado, la dirección deportiva aún no ha decidido si habrá refuerzos y qué perfil estos hipotéticamente tendrán. Se busca un lateral derecho, con Iván Fresneda como el mejor colocado, y ahora un extremo.

En esta tesitura, el Barça tendrá que ver si se deja margen en la masa salarial para inscribir a Vitor Roque. En principio, la llegada del ‘9’ del Ath. Paranaense, que ha costado 30 millones de euros (más variables que pueden alcanzar los 31 ‘kilos’), está programada para el mercado invernal, una vez haya habido durante el próximo otoño una flexibilización de las normas del Fair Play Financiero por parte de LaLiga.

Negociar con el ‘Furacao’

Si el Barça quiere tener ya a ‘Tigrinho’ llegará la segunda parte de la operación: la negociación con el Ath. Paranaense. Y ésta irá supeditada fundamentalmente a cuestiones estrictamente deportivas del conjunto brasileño.

Mientras el ‘Furacao’ esté vivo en la Copa Libertadores 2023, que es su gran objetivo tras a ver sido ya eliminado en la Copa do Brasil, difícilmente se sentará a negociar con el Barça una compensación económica ya que no querrá desprenderse de su principal activo.

El equipo que dirige Wesley Carvalho disputó esta última madrugada en La Paz la ida de los octavos de final del torneo continental. Perdió por un peligroso 3-1, con 'Tigrinho' dando una asistencia, y le tocará remontar en la vuelta programada para el próximo martes en Curitiba.

En caso de que el Ath. Paranaense se clasifique para disputar los cuartos de final, se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre River Plate e Internacional, de Porto Alegre (esta última madrugada en el Monumental de Núñez se impusieron los Millonarios por 2-1). La ida está programada para la semana del martes 22 de agosto y la vuelta, siete días después, la semana del 29 de agosto.

Por tanto, esta segunda eliminatoria, la de los cuartos de final, estará resuelta antes del cierre del mercado de fichajes en el fútbol español, que es el viernes 1 de septiembre.

Según ha podido saber SPORT, el Barcelona aún no se ha puesto en contacto ni con los agentes de Vitor Roque ni con la dirección deportiva del Ath. Paranaense para tantear las posibilidades de acelerar la incorporación del del ‘9’.