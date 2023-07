El Porto va en serio a por Nico

Según ha podido saber SPORT, el club portugués ha sondeado a Jorge Mendes y estaría encantado de poder acoger como cedido al futbolista gallego La sensible baja de Mateus Uribe, que se ha marchado a Arabia, obliga a moverse a la entidad presidida por Pinto da Costa; eso sí, ven más al jugador del Barça como volante que como centrocampista posicional

Desde Portugal apuntaron ayer a un supuesto interés del FC Porto en hacerse con los servicios de Nico González. El jugador gallego, que ha estado a préstamo esta pasada temporada en el Valencia, todavía no tiene definido su futuro. Depende, en buena parte, de las entradas y las salidas que se puedan dar en el FC Barcelona.

De momento, ha aterrizado Ilkay Gündogan, un perfil que actúa en la misma demarcación que él. Sobre todo porque Xavi Hernández no termina de verlo como pivote. Y ya en plantilla están Gavi, Pedri, Franck Kessie y Frenkie de Jong. La idea es traer a un centrocampista defensivo más posicional. Ahora bien, si al final no se realizara esa inversión el contexto podría cambiar.

LA SENSIBLE BAJA DE URIBE

Según ha podido saber SPORT, el Porto habría contactado ya con el entorno de Jorge Mendes para sondear la situación del gallego. El cuadro luso ha perdido a una pieza muy sensible como es Mateus Uribe, que se ha marchado (uno más) al Al-Sadd de Arabia Saudí.

De cualquier forma, el club que preside Pinto da Costa pensaría en Nico más como un refuerzo de '8', de volante, que como relevo natural de Uribe. De esta forma, no es la gran prioridad ahora mismo, pero sí interesa mucho. La idea sería a préstamo, puesto que no tienen claro si el Barça aceptaría este verano un traspaso o prefiere continuar cediéndolo.

TAMBIÉN SALDRÁ BRUNO COSTA

El caso es que, en principio, saldrá Bruno Costa también en el Porto, por lo que dejaría otro vacío en esa demarcación. Los dragones no tienen prisa y es una incorporación que no pasa nada por dejarla para el cierre de mercado. Algo que, viendo cómo puede ser la evolución del 'mercato' en can Barça, podría terminar casando.