Nico, una cuestión de estado en el Barça

“Para mí, el pivote titular siempre tiene que haber ‘mamado’ La Masia”. Esto comentaba para SPORT hace un par de semanas Aureli Altimira, director del fútbol base azulgrana de 2014 al 2021. Algo sabe de las entrañas del fútbol formativo azulgrana.

Además, ha visto crecer y florecer a perfiles de jugadores tan aprovechables como Nico González. O, algo más tiernos, Marc Casadó, Pau Prim, Dani Ávila, Marc Bernal y compañía.

Todos forjados en esa demarcación tan asociada a la esencia del fútbol barcelonista y que Sergio Busquets ha encumbrado hasta niveles desconocidos. Casi inalcanzables. ‘Busi’ ha ejercido, al mismo tiempo, de modelo perfecto y de ‘tapón’ infinito.

Obligando a salir y desistir a perfiles de la talla de Sergi Samper, Oriol Busquets, Oriol Romeu. Y dejando en el abismo a un Nico que está en esa edad en la que transita por el alambre. O se apuesta ya por él o volará para, problemente, no regresar.

EN MANOS DE XAVI

Desde el aparato mediático culé se ha puesto en marcha una especie de ‘campaña’ para que, en vez de apostar por un pivote ‘low cost’ o un ‘parche’ de rendimiento totalmente incierto, Xavi se decida de una vez por todas por probar ahí y dar bola a Nico. El gallego tuvo que marcharse cedido al Valencia el verano pasado después de mantener una conversación con el técnico azulgrana.

Xavi no ha escondido que no ve al gallego como ‘4’, sino que cree que rinde mejor como interior. Pero técnicos que ha tenido en La Masia y el propio Altimira comentan que se ha fogueado mucho más en el pivote en todas las categorías y que es donde puede explotar mejor sus cualidades. No tiene ninguna pinta de que el vallesano dé su brazo a torcer...