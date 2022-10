Pjanic: “Xavi fue muy claro: este año en el Barça se va a correr a 2.000 por hora”

"Me quedé muy sorprendido porque los entrenamientos con Koeman eran muy cortos, no tenían intensidad, táctica ni ideas. No preparábamos los partidos", ha declarado al ‘Què t’hi jugues’ de la ‘Cadena SER’ "Xavi fue honesto conmigo. Me dijo que me quedara. En pretemporada demostré que tenía calidad para jugar en el Barça y eso fue muy importante para mí”, ha recordado el centrocampista bosnio

Miralem Pjanic ha repasado cómo fueron sus últimos meses como jugador del FC Barcelona y ha explicado por qué decidió fichar por el Sharjah FC. El centrocampista bosnio ha elogiado a Xavi Hernández, a quien logró convencer con una buena pretemporada, y ha comparado la intensidad de sus entrenamientos con las sesiones con Ronald Koeman. “Me quedé muy sorprendido porque los entrenamientos con Koeman eran muy cortos, no tenían intensidad, táctica ni ideas. No preparábamos los partidos”, ha declarado en el ‘Què t’hi jugues’ de la ‘Cadena SER’.

“Ahora veo diferencias. Como en la Juventus, los entrenamientos tienen mucha intensidad. Xavi fue muy claro con nosotros. Y dijo: aquí este año se va a correr y se va a ir a 2.000 por hora en cada entrenamiento”, ha añadido. Pjanic ha apuntado que su relación con el actual cuerpo técnico del Barça era “fenomenal”, “extraordinaria”. “Xavi fue honesto conmigo. Me dijo que me quedara. En pretemporada demostré que tenía calidad para jugar en el Barça y eso fue muy importante para mí”, ha recordado.

El bosnio, sin embargo, no jugó nada en los primeros compromisos de la temporada y decidió cambiar de aires. “Sabía que podía dar algo al Barça este curso, pero para mí es muy difícil no estar en el once. Sentí que iba a ser complicado y que me iba a faltar espacio para jugar”, ha justificado sobre su adiós definitivo. “No fue fácil la decisión. El gran dolor que tengo es que no hice en el Barça lo que quería hacer”, ha finalizado sobre su infructuosa etapa en el Camp Nou.

Entre otras cuestiones, Pjanic también ha opinado sobre el talento de los jóvenes del Barça. “Pedri es un jugador increíble. Creo que el Barça tiene un centrocampista extraordinario para los próximos 10 años. Gavi es muy joven, su calidad habla en el campo”, ha declarado.