Piqué: "Me explota la cabeza pensando que se puede llenar el Spotify Camp Nou con la Kings League"

El ex jugador del Barça repasó la evolución de la Kings League en una entrevista para el Diario MARCA "Está yendo todo demasiado bien, pero tenemos que intentar que la competición se establezca", apuntó

El ex central del FC Barcelona, Gerard Piqué, hizo repaso de la Kings League en una entrevista para el Diario MARCA: "Me explota la cabeza pensando que se puede llenar el Camp Nou este domingo".

El de la Bonanova, que ha colgado las botas esta misma temporada, elogió el trabajo de todos los implicados para que la competición funcione tan bien: "El primer día pensamos que esto estaba funcionando muy bien, pero que no tenía que ser la flor de un día y lo tenemos que establecer. Está yendo todo demasiado bien, pero tenemos que intentar que la competición se establezca sin tener algo durante la semana y a partir de ahí no hicimos nada".

El canterano señaló cuál es el objetivo real de la Kings League: "Intentamos que dentro de las 16 horas que la gente no duerme, seamos parte de su entretenimiento como lo es la F1, el fútbol, Netflix, HBO o Instagram". "La gente al final tiene un tiempo reducido durante el día y nosotros queremos un sitio durante equis minutos un día concreto", recalcó.

En relación con el 'caso Negreira', el catalán habló largo y tendido: "En ningún momento teníamos constancia los jugadores, pero como no tenemos de otras muchas cosas que suceden en un club. El trabajo ahora es de Laporta que en algún momento va a explicar exactamente qué es. Yo estoy convencidísimo de que en ningún momento el Barça ha comprado a los árbitros. Pero sí hay que entender el por qué de esas facturas".

"A los hechos me remito. Está claro que a veces nos han favorecido, pero también nos han perjudicado en otras ocasiones. Es algo que pasa en el fútbol. Yo me acuerdo la Liga que perdimos contra el Atlético de Madrid en casa. Empatamos 1-1 y necesitábamos ganar. Nos anularon un gol que era legal. Es que no tiene ningún sentido todo. Simplemente hay que explicarlo bien y ya está", concluyó.