Un penalti clamoroso de Araujo cuesta el segundo gol del Valencia

El segundo gol del Valencia contra el FC Barcelona, después de que Fermín adelantase al Barça en el minuto 22 del encuentro, llegó por un penalti clamoroso de Ronald Araujo que transformó Pepelu.

Los azulgranas perdieron la primera jugada tras un saque de puerta de Mamardashvili y Peter Federico se fue directo con el balón hacia la portería, solo ante Ter Stegen.

El uruguayo lo derribó en el área en su intento de ir a por el balón. Pero no calculó bien y no llegó a tocar el esférico. No hubo polémica.