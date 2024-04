Se perfila el calendario de LaLiga 2024/25

Restan ocho jornadas de competición o, lo que es lo mismo, menos de dos meses para que esta temporada de LaLiga EA Sports 2023/24 eche el cierre definitivo. Todavía está todo por decidir, pero ya toca ir pensando en la próxima campaña y definir el calendario es uno de los primeros pasos de cara al nuevo curso.

Según informa 'As', el inicio de la nueva Liga apunta al viernes 16 de agosto, una semana después de lo previsto. ¿El motivo? No coincidir con la final de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se llevará a cabo el día 11. Asimismo, también servirá para dar un mayor descanso para los jugadores que participen en la Eurocopa este verano, cuya final será el 14 de julio. La citada información también añade que no habrá fútbol en Navidad.

De esta forma, LaLiga comenzaría el mismo día que la Premier League o que la Serie A, dos competiciones que ya han oficializado su inicio de calendario. En cambio, la patronal española afirma que el calendario aquí no está cerrado, dado que todavía falta que lo ratifiquen los clubes y la Federación. Esta última podría solicitar alguna modificación para encajar los partidos de la Copa y la Supercopa.

Por otra parte, el final de LaLiga EA Sports 2024/25 se vislumbra para el domingo 25 de mayo. Esta fecha parece, prácticamente, inamovible; dado que la final de la Champions League está agendada para el 31 de mayo y las competiciones nacionales siempre tienen que acabar antes.

Ahora bien, la Copa de Europa no pondrá el broche definitivo a la temporada en cuanto a clubes, puesto que en junio de 2025 se disputará por primera vez el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA. Estrenando formato con 32 equipos y que se llevará a cabo del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos y con la presencia del FC Barcelona todavía en el aire.