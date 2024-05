Pep Guardiola se despide de Menotti: "Fue el más grande seductor del fútbol argentino"

La muerte de César Luis Menotti ha conmocionado al mundo del futbol. El 'flaco' fue una de las personas más importantes de la historia de Argentina en este deporte, quedando en el recuerdo de todos después de conseguir la primera estrella de la albiceleste en el Mundial del 1978. Además de sus éxitos en su país natal, Menotti entrenó al FC Barcelona en 1983 consiguiendo dos títulos, la Copa de la Liga y la Supercopa de España.

Muchas ilustres leyendas del futbol han querido tener un último adiós al argentino, entre ellos Pep Guardiola en el diario Olé. El entrenador del Manchester City escribió unas palabras para el diario sudamericano como tributo al campeón mundial del 78.

"Siento una gran tristeza porque se ha ido alguien con el que he compartido no menos de 30 horas de conversación maravillosas en las cuatro veces que visité Argentina. Para mí era un genio por su idea. Fue el más grande seductor del fútbol argentino… Escucharlo era una cátedra. César era todo... Ingenio, educación, inteligencia. Hacía de su palabra poesía y siempre fue fiel a sus convicciones. El estilo es innegociable, decía siempre. La última vez que visité Buenos Aires, en marzo de 2018, tuvimos otra cena maravillosa, larga, divertida... con todos los matices futbolísticos que a mí me apasionan. Solo quería escucharlo. Son muy pocos los que te dan tanto en vida que nunca se van..." escribió Pep.

Una relación cercana

La primera vez que los dos genios se cruzaron fue en los años 90, cuando Pep era aún jugador del Barça. Johan Cruyff fue el nexo de unión entre los dos.

En 2006, Guardiola viajó por primera vez a Argentina para juntarse con Menotti y Marcelo Bielsa. El de Santpedor quería ser entrenador y no había mejor manera para prepararse que hablar con dos mitos de los banquillos. Guardiola y Menotti conectaron al segundo, según 'el flaco' ningún entrenador joven le hizo tantas preguntas como Pep ese día: "Pero él no necesitaba aprender nada. Él ya sabía todo" afirmó en su momento.

Guardiola y Menotti charlaron durante horas en Buenos Aires / SPORT

Su último encuentro fue en 2018, en casa de Joan Patsy, a las afueras de Buenos Aires. César Luis Menotti explicó en una columna en SPORT su experiencia aquel día. "Yo creo que Pep es el Che Guevara del fútbol. Siempre decía que el revolucionario gana o muere en la pelea y, como él, su idea es inquebrantable y lo la va a modificar nunca: quiere jugar bien, quiere adueñarse del espacio y de la pelota" así hablaba de Pep. Y finalizaba su columna con una frase: "Juntarnos a charlar con Pep es disfrutar siempre".