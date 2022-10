Pedri: "He soñado con este partido desde pequeñito"

El tinerfeño reconoce que el partido ante el Inter "es una final" y quiere vivirla junto al Camp Nou "Quiero que sea una noche mágica, un partido que espero no olvidar nunca", avisa el centrocampista

Pedri González atendió a la prensa antes de que el Barça se mida en un partido trascendental para el futuro del equipo al Inter en el Camp Nou. El futbolista tiene clara la receta: "Lo afronto como una final, es un partido muy importante para nosotros, nos lo jugamos casi todo. Va a ser difícil, pero hay plantilla para sacarlo". De hecho, cuestionado tras la rueda de prensa por Barça TV, reconocía que espera un día así desde niño, jugándosela en la Champions con un Camp Nou lleno: "Es un partido que he soñado jugar desde pequeñito, que sea una noche mágica para nosotros. Quiero que sea un partido que olvide nunca".

El centrocampista entiende que "nos hubiese gustado ir primeros de grupos y haber ganado todos los partidos, sería lo ideal, pero ha pasado así y lo afrontamos como lo que es, un partido muy importante para nosotros, determinará mucho lo que pase en la temporada". Ni siquiera quiere excusas: "Es verdad que tenemos muchas bajas, sobre todo en la línea defensiva, pero tenemos una plantilla muy larga y con lo que tenemos hay que afrontarlo. Tenemos calidad para sacarlo".

En lo referente al momento que atraviesa el equipo, comentó que "es verdad que los últimos resultados no son los que hemos queridos, sumar de tres puntos en tres puntos. Tenemos que mejorar", pero también tiene claro que "si juegas un poco peor y sacas esos partidos, cuando estés bien seguirás haciéndolo. Hay que seguir".

La afición será clave

"Espero que nos apoyen, los últimos partidos que hemos jugado en casa hemos notado el cariño de la afición. Si estamos todos juntos, serán mucho más fácil para nosotros", entiende Pedri, que es consciente de que ya no vuelan como antes del parón, algo que puede deberse a "un poco todo, muchos partidos en poco tiempo, hay que hacer rotaciones, estar todos en la misma dinámica, aportar lo máximo posible, seguiremos con la misma dinámica y sacar los partidos. En Champions hemos tenido malos resultados y toca seguir volando, estar al máximo nivel".

El Barça necesitará los goles que han faltado en los tres últimos partidos, donde solo han logrado dos, ante Mallorca y Celta. Pese a ello, el tinerfeño no se muestra preocupado: "No porque habíamos marcado muchos antes, tenemos calidad arriba para hacerlos, tenemos calidad en el medio campo para darlos y juntos seguiremos haciendo goles". Sobre Lewandowski asegura que "tenemos un delantero que hace goles, pero no solo debe depender de él".

Eso sí, "lo ideal sería marcar un gol pronto, pero sabemos que es complicado, ellos salen muy fuerte. Tienen mucha gente en el área, defienden muy atrás. Habrá que mover, desgastar, la velocidad de balón determinará si hacemos un gol pronto o más adelante".