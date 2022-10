Xavi descarta a Kounde para el Inter, pero le espera para el clásico

"Mañana no contamos con él, salvo sorpresa", ha explicado en rueda de prensa "Le veo positivo y entrenando fuerte, mi sensación es que puede llegar al domingo", ha añadido

En la larga lista de bajas con las que cuenta Xavi Hernández para afrontar una de las semanas más decisivas de la temporada hay un jugador que tiene opciones de llegar a tiempo: Jules Kounde. Eso sí, no para el encuentro contra el Inter, tal y como afirmó el técnico blaugrana en rueda de prensa.

“Mañana no contamos con él, salvo sorpresa. En principio no", ha explicado Xavi Hernández ante los medios de comunicación. Así pues, el francés no estará disponible para recibir al Inter de Milán, como tampoco Bellerín, Araujo y Christensen.

No obstante, Xavi no le descarta en absoluto para el clásico del fin de semana ante el Real Madrid: "Veremos para el domingo... Dependerá de sus sensaciones, son partidos donde si no estás al 100% es mejor no estar, pero le veo positivo y está entrenando fuerte. Mi sensación es que puede llegar para el clásico”.