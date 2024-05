Sandro Rosell: "Soy el mejor presidente del Barça valorando los títulos y años en el cargo"

El que fuera presidente del Barça Sandro Rosell ha hablado sobre el presente y pasado del Barça en una entrevista al medio árabe Al-Mayadeen en el que se ha pronunciado de manera contundente sobre Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu, el caso Negreira y otras cuestiones de actualidad.

Aquí transcribimos algunas preguntas y respuestas de la entrevista de Sandro Rosell a Al-Mayadeen.

¿Su relación con Laporta?

"La última vez que lo vi fue cuando asumió el cargo, desde entonces no lo he visto ni he hablado con él. Él está ocupado y yo también. Su gestión del club ya no es lo que era. Como no tengo información precisa, no lo sé. No hay mucha información económica sobre el club. Lo único que conozco son los jugadores que están participando en este momento porque veo los partidos, así como los fichajes y las ventas."

¿Es este el peor periodo de la historia de Barcelona?

"No, claro que no en todos los aspectos. Económicamente, si lo que dicen los periódicos es cierto que estamos en bancarrota, entonces sí, este período es el peor económicamente. Esta situación no existía en el club desde hace mucho tiempo".

¿Tiene alguna intención de volver a la presidencia del Barcelona?

" No, pero la vida me enseñó a nunca decir 'nunca'"

¿Está de acuerdo en que Bartomeu es uno de los mejores presidentes de la historia del Barcelona?

En cuanto a la consecución de campeonatos, Núñez es primero, Bartomeu es segundo, Laporta es tercero y yo soy cuarto. Esto es en términos de números absolutos. Pero si hablamos del número relativo de campeonatos en comparación con los años, porque Núñez, por ejemplo, duró 23 años: el primer lugar, con toda humildad, soy yo, el segundo es Bartomeu, el tercero es Laporta, el cuarto es Núñez.

¿Cómo describiría la relación del Barcelona con Negrera?

"Era alguien que preparaba informes de arbitraje, y esto es normal. De hecho, no prepararlos habría sido una locura. Hacía unos 100 informes al año al primer y segundo equipo. Lo que se filtró a la justicia es que le pagaban 400 mil euros anuales, si lo dividimos entre 100 informes es igual a que cada informe costó 4 mil euros."

Otras cuestiones

Otras preguntas que respondió el expresidente del Barça fue sobre lo que costó el fichaje de Neymar y Sandro Rosell contestó que 57.1 millones de euros mientras que sobre la situación política en catalunya Rosell sentenció que "si hay un referéndum legal sobre la independencia de Cataluña, votaré sí y luego me iré de Cataluña".