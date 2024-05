No hay ofertas por Vitor Roque

Ni el Barcelona ni André Cury, agente de Vitor Roque, barajan en este momento ninguna oferta por el joven delantero brasileño de 19 años. Nadie, hasta la fecha, ha llamado a la puerta de Deco ni del representante del jugador para sondear o pedir información sobre su precio de venta, en caso de que el Barça decida ponerlo en el mercado.

SPORT ya había avanzando que 'Tigrinho' no tenía ninguna intención de dejar el club este verano, cuando Xavi Hernández le había abierto la puerta a una posible cesión, con la coartada de que siguiera creciendo lejos de Barcelona donde sí que disfrutaría de minutos.

El domingo, André Cury, dio una vuelta de tuerca en una entrevista en RAC1. Confirmó lo que este periódico ya había publicado, que no contemplaba una cesión, y dijo que si 'Tigrinho' acaba dejando el Barça este verano será en calidad de traspasado y no de cedido.

El 'caso Vitor Roque' ha explotado. Es el primer gran culebrón del próximo verano, cuando la temporada aún no ha terminado y el Barça necesita terminar segundo para no quedarse fuera de la Supercopa, que se disputará en enero en Arabia Saudita. Curioso que el gran debate del barcelonismo sea con el futbolista de la primera plantilla que menos minutos de juego ha gozado y que no ha estado sobre el terreno de juego en las debacles blaugranas desde el mes de enero.

Ahora, quien tiene que deshacer el nudo es la dirección deportiva, con Deco a la cabeza, que es quién no solo apostó por el fichaje de su compatriota, sino que decidió avanzar la operación seis meses para ir adelantando su proceso de aclimatación pensando en la temporada 2024/25.

Xavi ya se ha encargado de trasladar al barcelonismo cuál es su postura con relación a 'Tigrinho'. Se desconoce lo que piensa Deco, cómo le gustaría actuar y, al final, qué decisión tendrá que tomar, consensuada o no con el entrenador egarense.

De momento, no hay ningún club interesado en comprar a Vitor Roque. Y tampoco hubo hasta ahora movimientos decisivos de ninguna secretaría técnica pidiendo su cesión durante una temporada.

Cuando se materializó el acuerdo de compra de Vitor Roque, en julio del año pasado, el Tottenham fue el otro club europeo que mostró más interés por el futbolista. Hoy, se desconoce si estaría dispuesto a comprarlo del Barça.

Las palabras de André Cury han abierto un escenario que no era contemplado ni por Xavi ni por la dirección deportiva blaugrana, que considera que 'Tigrinho' es un fichaje estratégico de club. La cuerda se ha tensado muchísimo.

El número de clubes interesados en comprar, o tener cedido (aunque esta opción desagrada al agente del jugador) marcará la temperatura de Vitor Roque en el mercado, tanto nacional como internacional. De momento, no hay ningún sondeo. Toca esperar.