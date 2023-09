Fermín López no podrá jugar contra el Betis por sanción

El centrocampista andaluz, tras la consulta realizada por el FC Barcelona a la RFEF, no puede jugar con ningún equipo este próximo fin de semana tras ser expulsado ante el Nàstic A pesar de que algunos medios habían dado por hecho que no iba a impedir que jugara con el primer equipo, el organismo federativo ha informado al club azulgrana que no podrá estar ante el Betis

Fermín López no podrá jugar contra el Betis. El centrocampista andaluz, que fue expulsado el domingo ante el Nàstic con el Barça Atlètic, deberá cumplir jornada de sanción. Ya informamos en SPORT que el club azulgrana había consultado a la RFEF. Pues bien, la respuesta ha sido negativa.

El reglamento era ambiguo y el club quería tener certeza después de lo que pasó hace unos años con 'Chumi' en Copa del Rey ante el Levante tras ser expulsado con el filial.

"La suspensión por partidos que sea consecuencia de la comisión de infracciones de carácter leve, implicará la prohibición de alinearse, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos aquellos como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración de calendario, aplazamiento, repetición, suspensión u otra cualquiera circunstancia, hubiese variado el preestablecido al comienzo de la competición, en los partidos de la misma competición en que dicha infracción fue cometida. Se entiende por misma competición la que corresponde a idénticas categoría y división, incluidos, si los hubiere, tanto los torneos de promoción o permanencia, como la segunda fase", dice el apartado 1 del artículo 56.

Pero, al mismo tiempo, hay una incongruencia con el apartado 3: "Cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados/as en otros equipos de la cadena del principal o en alguno de los equipos de un club patrocinador, el/la futbolista sancionado/a no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción".

Asimismo, en el apartado 9 añade: (...) "las sanciones de carácter leve se cumplirán en las competiciones en las que el/la infractor/a se encuentra haciendo uso de una determinada licencia y, las de carácter grave o muy grave, en cualquier competición".