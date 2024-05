Descubre cuáles son las ciudades con más multimillonarios: te sorprenderán

Aunque creas que existen muchos multimillonarios en el mundo, no es lo mismo este concepto que millonario. Multimillonarios únicamente hay 3.279 en todo el mundo según se ha publicado en el último informe de Hurun Global Rich List 2024. ¿No te has preguntado nunca en qué países hay más multimillonarios y cuáles son las características que los han agrupado en ellos? A pesar de que España no se sitúe entre los 20 países de España con más multimillonarios, la lista probablemente te sorprenderá.

Las ciudades con más multimillonarios del mundo

Nueva York aglutina más del 3% de todos los multimillonarios del mundo: 119 multimillonarios y 340.000 millonarios (es decir, personas que tienen más de 1 millón de euros invertidos en patrimonio). Le sigue de cerca Londres, que alberga a 97 multimillonarios gracias a sus marcas de artículo de lujo o por ser un punto de encuentro entre los que viajan de Europa a América.

Sorprendentemente, la tercera ciudad del mundo con más multimillonarios es Mumbai, con 92 multimillonarios, siendo la urbe asiática que más crezca. De cerca le sigue Beijing, con 91 multimillonarios. Eso sí, Beijing y otras ciudades chinas, como Shanghai y Shenzhen han experimentado una disminución en la cifra de multimillonarios en beneficio a las ciudades indias.

Ya más abajo encontramos a Bangkok, Taipei, París Singapur o Yakara. Cierra el top 20 la ciudad de Seúl, con 3 multimillonarios menos que en 2023 y con una cifra total de 31 en estos momentos.