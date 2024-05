Colapinto gana la caótica sprint de la F2 en Italia

Franco Colapinto ha impuesto su ley en la primera carrera de Fórmula 2 en Imola con un genial adelantamiento a Paul Aron en la última vuelta de carrera. El líder del Campeonato, Zane Maloney, ha acabado tercero en el podio, con Pepe Martí al fondo de la parrilla (17º) tras recibir una sanción y verse involucrado en el caos de salida.

En el inicio de carrera se ha producido un accidente en el que se han visto implicados cinco coches y que por fortuna no ha tenido consecuencias físicas para ninguno de ellos pese a la aparatosidad del choque.

Aron ha aprovechado las malas salidas de Cordeel y Colapinto para ponerse primero en la variante de Tamburello. Y allí se ha desatado un lío mayúsculo. Stanek golpeó la rueda de Hadjar, haciendo trompear al francés y provocando una serie de toques en cadena que iba a dejar fuera de carrera también a Enzo Fittipaldi, Duerksen y Hauger .

Después de cinco vueltas con el coche de seguridad, la carrera se iba ha reanudado con Aron al frente, seguido de Cordeel, Colapinto y Maloney. Pepe Martí pudo esquivar el accidente y ganó hasta cuatro posiciones para colocarse décimo, muy cerca de la zona de puntos, hasta que se le notificó una penalización de stop and go de diez segundos a por infringir el procedimiento de salida. Aron ha cometido un error final, una oportunidad que el argentino Colapinto no ha dejado escapar.

GP EMILIA ROMAGNA F2. CARRERA 1

1. Franco Colapinto MP 41'43"964 25

2. Paul Aron Hitech +1"706 25

3. Zane Maloney Rodin +6"618 25

4. Amaury Cordeel Hitech +8"173 25

5. Oliver Bearman Prema +11"125 25

6. Gabriel Bortoleto Invicta +11"589 25

7. Taylor Barnard PHM +11"920 25

8. Richard Verschoor Trident +14"254 25

9. Kush Maini Invicta +16"330 25

10. Zak O'Sullivan ART +17"427 25

11. Andrea Kimi Antonelli Prema +18"286 25

12. Rafael Villagomez VAR +18"960 25

13. Victor Martins ART +19"396 25

14. Ritomo Miyata Rodin +19"788 25

15. Jak Crawford DAMS +20"089 25

16. Juan Manuel Correa DAMS +20"587 25

17. Pepe Martí Campos +55"602 25

RET. Isack Hadjar Campos - 1

RET. Dennis Hauger MP - 1

RET. Enzo Fittipaldi VAR - 1

RET. Roman Stanek Trident - 1

RET. Joshua Duerksen PHM - 1