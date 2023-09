Xavi se disfraza de Simeone

El técnico exhibió un discurso claro: el liderato no importa, lo que haga el Madrid no es cosa suya y hay que ir "partido a partido" Xavi Hernández pasa de los 'lloros' de los blancos sobre el arbitraje y está centrado solo en que su equipo juegue mejor

Son técnicos absolutamente opuestos, con dos conceptos de entender el juego muy distintos, pero, en ocasiones, pueden incluso parecerse. Así fue durante la rueda de prensa en la Ciutat Esportiva que ofreció Xavi para analizar el duelo ante el Mallorca en Son Moix. No solo aseguró no importarle lo que haga el Madrid porque está centrado en lo suyo, sino que también verbalizó una de las frases más populares del Cholo Simeone.

"No hacemos cábalas, vamos partido a partido. Tenemos una salida muy importante, difícil. Primero el Mallorca y luego el Sevilla", analizó, con total pragmatismo, el técnico, emulando las mejores épocas del entrenador colchonero. "Estamos haciendo bien las cosas, competimos bien, pero no hicimos un buen partido y hay que corregir", añadió. Además, entiende que ser líderes "en este punto de la temporada es anecdótico, nos gusta, pero es anecdótico", aunque reconoce que "estamos siendo competitivos".

De hecho, ni siquiera se molestó a sacar pecho sobre su plantilla en comparación con la del Real Madrid. Cuestionado por quién tiene mejores futbolistas, respondió que "ye lo diré en junio, eso son opiniones, hay doscientos mil, hay siete millones de entrenadores en Catalunya que lo verán de una manera u otra. Yo estoy muy contento con mi plantilla, pero no me gustan las comparaciones, no me han ido nunca bien".

¿Cómo vio el derbi madrileño?

Xavi reconoció que estuvo viendo el partido entre Atlético y Real Madrid y que vio "un gran paritdo, sobre todo del Atlético, que jugó con intensidad y generosidad en el trabajo". Pese a ello, no quiso entrar a valorar "si Ancelotti se equivocó o no. No lo sé, solo vi el partido y no sé que habrá dicho, fue muy favorable para el Atlético de Madrid". Además, rechazó cuestiones que nada tienen que ver con su trabajo y sí con el club blanco, que, cada vez que pierde, vuelve a la carga con los arbitrajes: "Es una pregunta para ellos si se han quejado o no, nosotros también algún dia que nos hemos sentido perjudicado lo hemos dicho y hablado, pero nada más. La pregunta es para ellos".

El entrenamiento previo a la visita a Mallorca | Xavi Ferrandiz

Pese a que el Barça se ha puesto líder, sigue viendo "fuerte al Madrid, siempre lo veo fuerte", aunque se mostró algo cansado sobre las preguntas alrededor de los blancos: "No le damos mas importancia al Madrid. Le damos importancia al Mallorca. Cuando juguemos contra el Madrid ya me preguntaréis. Vi un partido y vi a un Atlético muy fuerte", acabó sobre el tema.

Del Cholo a Guardiola

Pero Xavi, que, hombre inteligente, bebe de las mejores fuentes y ya tiene la suya propia en el mundo del fútbol, también recordó algo a Guardiola cuando elogió de forma clara y evidente al Mallorca y a sus futbolistas. "El Mallorca es un equipo difícil, con muchos argumetos, solidario, que juega con una línea de cinco atrás. Un 5-3-2 o un 5-4-1 a veces. Aguirre trabaja mucho, quiere un equipo solidario, muy fuerte físicamente, que juega directo, con Muriqi, con Abdón, con carrileros que centran bien y juegan alto. Con futbolistas de mucho nivel como Darder. Es siempre un campo complicado y en las dos últimas temporadas hemos ganado por la mínima. Vienen escarmentados y son un equipo muy agresivo", recuerda sobre la goleada encajada ante el Girona.