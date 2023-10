'Operación clásico': ¿Cómo llegan los lesionados?

La enfermería está repleta y las próximas dos semanas irán marcando la evolución de algunos futbolistas de cara a un duelo ante el Real Madrid que se prevé de alto voltaje Con Pedri no se correrá riesgos para no caer en viejos errores; está bien y se irá viendo sobre la marcha

No serán días apacibles estos previos al clásico del próximo 28 de octubre. Nada más volver del parón, el Barça debe afrontar dos compromisos exigentes ante Athletic Club y Shakhtar. El staff técnico va siguiendo con cierta preocupación la evolución de una ventana de selecciones que ya se ha ‘cobrado’ una primera víctima, Alejandro Balde.

Pese a que lo del lateral barcelonés no es grave, el hecho de que prácticamente cada día haya azulgranas en juego repartidos por todo el planeta genera cierta intranquilidad. Araujo anda por las Américas dándolo todo (no entiende el fútbol de otra forma) con Urugay. Christensen se ‘faja’ por el norte de Europa con su Dinamarca. Gavi se parte la cara con la España de Luis de la Fuente. La enfermería ya está bastante repleta y, como comentábamos, en apenas dos semanas hay un partido que puede ser trascendente. No determinante ni definitivo, obvio, pero sí relevante a nivel de sensaciones y de no perder comba en la clasificación.

EL PARTE A 14 DÍAS

Hasta siete futbolistas integran ahora mismo la enfermía del FC Barcelona. Pedri, Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Alejandro Balde, Lamine Yamal y Frenkie de Jong. Todos ellos imprescindibles y piezas importantes para Xavi. Los últimos en caer han sido el joven de 16 años y el lateral zurdo barcelonés, que regresó de la convocatoria con España con molestias en el abductor. No debería tener ningún problema para estar en el clásico al 100%. Igual que Lamine.

Raphinha espera estar ante el Real Madrid | David Bernabeu

En su caso fueron malas sensaciones en el psoas contra el Granada. Acudió a Las Rozas para hablar con el seleccionador cojeando ostensiblemente. 5-10 días y quizás no ante el Athletic, pero sí en Champions frente al Shakhtar debería regresar al ruedo. A partir de aquí, los casos más delicados. Quien mejor pinta para estar frente al Real Madrid es Raphinha. Ayer acudió a la Joan Gamper para seguir con su recuperación de la lesión en el bíceps femoral. Y apunta a llegar al duelo del sábado 28. Veremos si con el tono adecuado para ser titular. Será complicado.

Lewandowski se lesionó ante el Porto | AFP

Lewandowski y De Jong están en el siguiente escalón. El polaco comentó recientemente que el proceso de recuperación va mejor de lo esperado. No descarta estar para el clásico (en ningún caso como titular), aunque no van a precipitarse. Ni él ni el staff. Igual que con Frenkie de Jong. Su lesión de la sindesmosis también evoluciona bien y, a priori, estará para inicios de noviembre. Muy justo para ese partido ante el Madrid. No se forzará pese a ser un elemento imprescindible para Xavi.

El tema de Pedri es otro con el que se andará con máxima prudencia. Por errores del pasado. El de Tegueste va bien, se puede reincorporar al grupo tras el parón, pero se irá piano piano y con máxima prudencia. Todo dependerá de sensaciones. Quien está descartadísimo es Jules Koundé. Aún le queda un mes bueno.