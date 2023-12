La nueva manera de fichar del Barça

La economía manda y el FC Barcelona no puede pujar por futbolistas que estén en su máximo nivel de cotización. No obstante, el club azulgrana no renuncia a reforzarse con cracks de calidad, y sobre todo, de mucho futuro. La consigna que parte desde la dirección deportiva que comanda Deco es traerlos antes que nadie y cuando todavía no han explotado y aumentado su previo a cantidades inasumibles.

Hay quien puede pensar que Vitor Roque es un fichaje caro para un delantero que todavía es un 'melón por abrir' en el fútbol europeo. Fue fichado por 31 millones de euros más otros 31 en variables. Pero, ¿cuánto costaría de aquí unos años si se cumplen todas las expectativas que hay depositadas en Tigrinho?

Vitor Roque ya está fichado, y Bergvall y Echeverri son objetivos / EFE/DIF/CARP

Vítor Roque, un 'melón por abrir'

El fichaje de Vítor Roque ya es una realidad y el Barça ha conseguido que el delantero del Athletico Paranaense, que se recupera de una lesión, aterrice ya esté mes de enero para conocer la idiosincracia del club y conocer a sus nuevos compañeros.

El de Timóteo es el paradigma de la nueva manera de fichar del club azulgrana: futbolista joven, con proyección pero todavía no consolidado, que está detectado desde el momento en que empieza a despuntar a través de las redes de ojeadores, lo que permite adelantarse a otros clubs más poderosos económicamente. Antes de llegar, ya ha duplicado su valoración.

¿Quieres conocer un poco más a Vitor Roque? 👇 https://t.co/oEPnlBBAsr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2023

Es indudable que estas operaciones no están exentas de riesgo. Hablamos de futbolistas que todavía no han dado el 'salto transoceánico' o que militan en Ligas europeas de las denominadas 'menores'.

El 'tirón' del Barça

Tenerles controlados y asumir el riesgo de que pueda salir mal es lo que permite contratar a jóvenes talentos (Vítor Roque tiene 18 años) antes de que sus precios sean inasumibles para una economía tan 'castigada' como la del FC Barcelona.

Pero también hay un elemento importante a tener en cuenta: el 'tirón' del Barça. Vítor Roque ha explicado en más de una ocasión que su sueño era vestir de azulgrana y emular a los Ronaldinho, Romario y compañía. Por muy mal que pueda estar, el Barça siempre es el barça y ahí está su historia.

Bergvall y Echeverri, en el punto de mira

La Masia es una fuente inagotable de talentos y la cantera siempre emerge cuando se la necesita. Solo hay que ver el caso de Marc Guiu, que en los escasos minutos que ha tenido con el primer equipo ha marcado dos goles y mostrado su olfato goleador. Y antes fueron Lamine, Gavi o Ansu.

Pero hay perfiles que se necesitan buscar fuera, aunque sigan los mismos parámetros de juventud y calidad. El Barça está muy centrado ahora en dos nombres, los de Lucas Bergvall y Claudio Echeverri.

El primero, Bergvall, es un centrocampista sueco de 17 años que juega en el Djurgardens de su país y que está causando sensación a sus 17 años (cumple la mayoría de edad el próximo mes de febrero). Su valor de mercado es de 5 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, y sobre todo está el Inter de Milán detrás. También el Manchester United. Tiene contrato hasta diciembre de 2025.

Echeverri es algo más complicado porque el reciente Mundial sub-17 disputado en Indonesia ha disparado su cotización. El mediocentro ofensivo le endosó un hat-trick a Brasil que dio la vuelta al planeta y es necesario abrir un proceso de negociación, pues el 'Diablito', como es conocido, tiene contrato hasta diciembre de 2024.

El 'Diablito' Echeverri, fotografiándose junto a su ídolo, Leo Messi / @RiverPlate

Su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros y el Barça podría llegar a los 30 'kilos' por un futbolista que el próximo 2 de enero cumple los 18 años. Manchester City y Chelsea también están al acecho, pero el club azulgrana tiene sus argumentos para convencer más allá del dinero. De momento, Echeverri ya ha confesado que le gustaría vestir de azulgrana.