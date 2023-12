Xavi: "Mi relación con Deco es extraordinaria"

Aunque el partido contra el Valencia CF es “una final” para el FC Barcelona tras las derrotas contra Girona y Amberes, Xavi Hernández respondió muy pocas preguntas sobre la visita a Mestalla en la rueda de prensa previa al compromiso. La mayoría de preguntas de los periodistas estuvieron centradas en la delicada situación deportiva que atraviesa el proyecto del técnico egarense y las malas sensaciones del equipo azulgrana en las últimas semanas.

No ayudó, en ningún caso, toda la polémica generada alrededor de la convocatoria del Barça para viajar a Bélgica y el posterior cruce de declaraciones entre Xavi y Deco. El entrenador catalán quiso dejar muy claro que no tiene ningún problema con el director deportivo: “Tenemos una relación extraordinaria. Igual que con Rafa Yuste, que hoy ha venido a vernos al entrenamiento, y con Laporta. Nunca me ha fallado nadie. Confío ciegamente en el presidente, siempre ha cumplido lo que me ha dicho”.

“Creo más que nunca en el proyecto y en lo que estamos haciendo”, ha rematado al respecto un reivindicativo Xavi, que transmitió confianza y seguridad en sí mismo antes de un partido trascendental para el futuro del Barça en LaLiga EA Sports.