Nico busca revertir su situación

Salió del Barça en verano como cedido, buscando tener más minutos y crecer como futbolista Es el centrocampista menos utilizado de la plantilla del Valencia y su rendimiento ha ido de más a menos

A pesar de participar en todos los partidos de la pretemporada del Barça, Nico González tomó la decisión de salir del Barça en verano, con el objetivo de tener más minutos, regularidad y crecer como futbolista. Así se lo transmitió a Xavi Hernández en una reunión y el técnico blaugrana aplaudió su valentía. En su mente, siempre ha estado la idea de regresar al Camp Nou. Mientras tanto, Mestalla le esperaba.

El inicio de curso fue complicado a nivel colectivo e individual. Un nuevo proyecto empezaba a germinar en el País Valencià, con Gennaro Gattuso al frente del equipo y un Nico adaptándose a sus nuevos compañeros. A todo ello se añadió la salida inesperada de Carlos Soler al Paris Saint-Germain, después de jugar con el Valencia durante las tres primeras jornadas y la ausencia de Gayà durante los cuatro primeros partidos por arrastrar sanción.

Nico recibió el premio de la titularidad frente al Getafe en la goleada por 5-1 y el blaugrana se sumó al festival goleador, anotando el cuarto de la noche. No obstante, en la siguiente jornada erró una ocasión clara con 1-0 en contra frente al Rayo Vallecano e, instantes después, se marcó en propia. Gattuso le envió al banquillo.

Desde entonces, no ha vuelto a ser titular y contra Osasuna en la última jornada no estuvo presente, debido a una gastroenteritis. En estos momentos, es el centrocampista menos utilizado por el técnico italiano, con 231 minutos. Por delante tiene a Guillamón (643'), Musah (450'), André Almeida (286'), Ilaix Moriba (244') e, incluso, Carlos Soler (243') -quien ya no está en el equipo. Por la cabeza del gallego no pasa otra cosa que revertir la situación, más ahora, a cuatro jornadas de recibir al Barça en Liga.