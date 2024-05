Ya hay un segundo equipo clasificado para la Final Four de Berlín

El Panathinaikos de Ergin Ataman se clasificó para la Final Four de Berlín después de imponerse en un encuentro a cara y cruz al Maccabi Tel Aviv (81-72) en un duelo que se empezó a dilucidar en los últimos minutos del encuentro.

PAN-MAC Euroliga PAN 81 72 MAC Alineaciones Panathinaikos, 81 (19+22+17+23): Sloukas (15), Nunn (26), Papapetrou (10), Lessort (9), Mitoglou (3)- cinco inicial-, Kalaitzakis (2), Grant (3), Antetokounmpo (2), Grigonis (2), Juancho Hernangómez (11). Maccabi, 72 (21+20+15+16): Brown (19), Di Bartolomeo (9), Cohen (4), Nebo (14), Coolson (4)-cinco inicial-, Cleveland (2), Webb III (3), Rivero (8), Blatt (9).

El duelo se mantuvo muy igualado en los primeros tres cuartos donde ningún equipo era capaz de tomar el control. Al descanso del partido se llegó con empate a 41 puntos, lo que explicaba la extrema igualdad a pesar del empuje del OAKA que no dejó de animar a su equipo.

Las diferencias empezaron a llegar en el último periodo cuando el Maccabi necesitó cuatro minutos para anotar su primera canasta por mediación de Rivero, pero para entonces el Panathinaikos ya había abierto brecha en el electrónico (71-61) a 4 minutos para el final.

Maccabi arruinó sus opciones

Para el conjunto hebreo ya se transformó en una lucha contra el reloj, cuando apareció Lorenzo Brown desde el triple para acercar a los suyos a seis puntos (73-67). Pero Lessort seguía anotando bajo la canasta, que devolvía el control al Panathinaikos (77-67).

El Maccabi ya no tuvo capacidad de reacción y los griegos siguieron abriendo la brecha para imponerse por un claro 81-72. Será la primera aparición del Panathinaikos en la Final Four en los últimos 12 años y se medirá en semifinales al ganador de la serie entre el AS Mónaco y Fenerbahçe.