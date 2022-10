La cláusula de Haaland a la que se aferra el Barça

A partir de junio de 2024 los clubes que no son de la Premier pueden ficharlo por 200 millones La cláusula de 200 kilos se irá rebajando progresivamente a partir de 2025 y el Madrid no tiene ninguna preferencia

A pesar de que Haaland firmó un contrato de cinco temporadas este verano por el City, su cláusula de salida está en boca de todos. El arranque de temporada del noruego, que ha tenido un impacto demoledor en la Premier, solo ha hecho que aumentar los rumores sobre su futuro. En este sentido, el foco de atención es la evolución de su cláusula de salida en el contrato que tiene con el City.

En Inglaterra se habla de una cláusula de 200 millones a partir del 30 de junio de 2024. 'The Athletic' detalla hoy la situación del futbolista: a día de hoy Haaland no tiene ninguna cláusula de salida ni para los clubes de la Premier ni de fuera.

Una situación que dará un giro a partir de junio de 2024. A partir de ese verano su cláusula es de 200 millones, pero solo para los clubes que no son de la Premier. Para los equipos que compiten en la Premier con el City se mantiene el mismo escenario: no hay cláusula de salida.

Estos fueron los dos goles de Erling Haaland con el City en Champions contra el Copenhague | TELEFÓNICA

La posición de Barça y Madrid

En el caso del Madrid, no hay diferencias con el resto de clubes que no son de la Premier: tendría que pagar 200 millones. Es decir, al Barça le costaría exactamente lo mismo fichar a Haaland que a los blancos. Hace unas semanas Guardiola fue rotundo con los rumores que hablaban de una cláusula especial para el Madrid. "No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo", aseguró.

'The Athletic' también también matiza que partiendo de esos 200 millones, la cláusula seguirá bajando a partir de 2025 para los clubes no ingleses, aunque no aclara las cifras. Una cláusula a la que se aferra el Barça para poder plantearse su fichaje. La rebaja de la cláusula del noruego coincidiría con los últimos años de contrato de Lewandowski, que acaba su vinculación en 2026.

Hay que recordar que el noruego solo tiene 22 años y cuando termine su contrato con el City seguirá teniendo mucho mercado. La duda es si cumplirá estos cinco años que tiene firmados o forzará antes un traspaso acogiéndose a su cláusula de recisión.