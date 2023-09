Los movimientos en la Seleçao que favorecen a Raphinha

La salida de Antony, desconvocado por las acusaciones de agresión a su expareja, allana el camino para que 'Rapha' sea titular con Brasil Gabriel Jesus, llamado precipitadamente para sustituir al delantero del United, no es competencia directa porque no actúa por el extremo derecho

Raphinha se ha visto futbolísticamente beneficiado por la decisión de la Confederçao Brasileira de Futebol (CBF) y del seleccionador, Fernando Diniz, de apartar a Antony. La convocatoria del extremo del United era insostenible después de que este lunes el portal UOL publicara nuevas informaciones de la investigación que tiene en abierto la Policía Civil de Sao Paulo por las presuntas agresiones de violencia de género a su expareja.

Antony ni llegó a desplazarse a Belém, la capital del estado amazónico de Pará, donde Brasil realizará este martes su primera sesión de entrenamiento para preparar el choque del viernes ante Bolivia, que representa el debut en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. El próximo martes, habrá una segunda cita para la ‘Canarinha’ en Lima contra Perú.

Precipitadamente, el nuevo técnico brasileño tuvo que convocar a Gabriel Jesus, que viene de marcar un gol en el triunfo del Arsenal ante el United (3-1). El ex del City no ocupa la misma posición que Antony, ya que en el esquema de Diniz puede actuar como ‘9’, donde rivalizará con Richarlison (Tottenham) y el ex del Atleti Matheus Cunha (Wolverhampton), o por la izquierda (donde no estará el lesionado Vinicius Jr.) y se jugará la posición con su compañero en el Arsenal, Martinelli, o incluso con el madridista Rodrygo.

Sin Antony y con Gabriel Jesus, Raphinha ahora tiene menos competencia directa para luchar por la titularidad en la punta derecha del ataque, su posición natural a pie cambiado. En principio, su rival directo es Rodrygo, aunque el jugador del Real Madrid puede acabar actuando o por la izquierda, o incluso de ‘10’ si al final Neymar Jr., que no juega desde febrero cuando se lesionó con el PSG, no tiene condiciones físicas para regresar.

Esta es una oportunidad de oro para Raphinha para convencer a su seleccionador que, en principio, no había contado con él. Las puertas de la Seleçao se le abrieron de nuevo cuando se confirmó que Vinicius Jr. estaría seis semanas de base por la lesión muscular que se produjo en Balaidos.

El blaugrana ha rgresado a una concentración de Brasil por primera vez desde el Mundial de Qatar, donde fue titular con Tite. Después, con el interino Ramon Menezes no fue llamado para los amistosos de la fechas FIFA de marzo y junio respectivamente.

El inicio de temporada de ‘Rapha’ en Barcelona no ha sido como deseaba. Sin Dembélé, es el teórico extremo derecho titular, pero la expulsión en Getafe en el debut liguero, y los dos partidos de sanción que le aplicó el Comité de Competición, cambió por completo el panorama. No estuvo contra el Cadiz, en el estreno de Montjuic, ni en Villarreal.

La perla Lamine Yamal le ha acabado ganando el puesto, como se escenificó con su titularidad y la suplencia del gaucho el domingo en Pamplona. Hasta Ferran Torres, que venía de hacer un partidazo en el Estadio de la Cerámica, acabó saliendo del banquillo antes para actuar en el flanco derecho. ‘Rapha’ solotuvo su oportunidad en el añadido y jugó testimonialmente.