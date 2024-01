Motta, una opción para Deco

Joan Laporta ha transmitido por activa y por pasiva su total y absoluta confianza en el técnico del primer equipo de fútbol masculino, Xavi Hernández. A pesar del mal momento deportivo que atraviesa el equipo -agravado con la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid-, el apoyo del presidente en su técnico es firme y así lo ha transmitido en diferentes ámbitos.

No obstante, y como el propio Xavi ha reconocido en rueda de prensa, sigue en el cargo dado que ha ido cumpliendo los objetivos que le han marcado desde el club catalán. Es consciente de que en el momento en que no lo haga, no se convertirá en un problema para el Barça y dará un paso al lado.

En este sentido, y según informa 'Esport 3', una de las opciones que contempla el director deportivo culé, Deco, en el caso de que Xavi Hernández no siga al frente del primer equipo es Thiago Motta. El actual entrenador del Bolonia mantiene una relación muy estrecha con el ejecutivo blaugrana, que ha perdurado más allá de la etapa que coincidieron como futbolistas en el vestuario del Camp Nou.

El italobrasileño ha desempeñado toda su trayectoria como entrenador profesional en Italia. Arrancó en el Génova en octubre de 2019 hasta final de año. En verano de 2021 se hizo cargo del Spezia durante esa temporada para dar el salto al Bolonia en el curso 2022/23. Actualmente, su equipo es séptimo de la Serie A, a dos puntos de los puestos de Champions League.

Motta debutó con el primer equipo del Barça en la temporada 2001/02 y fue uno de los amigos más íntimos de Deco, cuando aterrizó en la capital catalana en verano de 2004. El italobrasileño puso punto y final a su etapa como culé en verano de 2007, tras 147 partidos como blaugrana -coincidiendo en 40 de ellos con Deco en el césped-. Tras su largo paso por el Camp Nou, estuvo una temporada en el Atlético de Madrid, otra en el Génova, dos y media en el Inter y seis y media en el Paris Saint-Germain hasta colgar las botas.