Henderson llamó a la puerta del Barça antes de hablar con el Ajax

Jordan Henderson busca un nuevo desafío en su carrera solo seis meses después de haber abandonado el Liverpool. El oficialmente todavía jugador del Al-Ettifaq saudí quiere cambiar de aires y todo apunta que en los próximos días rescindirá su actual contrato para unirse al Ajax. Sus deseos iniciales, sin embargo, eran otros.

Según pudo saber SPORT, Jordan Henderson se ofreció hace unas semanas al FC Barcelona. El entorno del centrocampista conocía el ruído que había en el club catalán respecto a la posibilidad de fichar a un jugador para la medular en el mercado invernal, y más aún tras la grave lesión de Gavi. Así las cosas, los agentes contactaron con el Barça para tratar tal posibilidad.

En la entidad que preside Joan Laporta procesaron el ofrecimiento, lo valoraron y finalmente lo acabaron descartando. Por varios motivos. Principalmente, porque se decidió emplear el 'fair play' que había para inscribir a Vitor Roque. Además, el perfil de Henderson tampoco es que enamorara. Es un jugador experimentado (33 años) que podría ayudar y aportar despliegue hasta final de curso, pero no hubo consenso y además el británico buscaba algo más que una cesión de seis meses.

En definitiva, que la opción de Jordan no encajaba casi por ningún lado, de ahí que el inglés activara otras opciones. Este miércoles, 'The Athletic' comenta que el ex del Liverpool está a un solo paso de romper su contrato con Al-Ettifaq para incorporarse al Ajax.